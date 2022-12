Un total de 53 menores llegarán a València este jueves para pasar la Navidad acogidos por familias valencianas y poder alejarse así del frío y la guerra durante el mes y medio que se quedarán en la Comunitat Valenciana gracias al programa de la Fundación Juntos Por la Vida.

Los niños y niñas, de entre 6 y 12 años, salieron en autobús de sus pueblos y ciudades situados en las zonas de Ivankiv, cerca de la frontera con Bierlorrusia y Chernovil, y de Kharkiv, zona muy afectada por la guerra.

Al respecto, la presidenta de la ONG valenciana, Clara Arnal, explica que cuando se cumplen 10 meses desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, la situación "sigue siendo difícil por las alarmas, los toques de queda, y la amenaza continúa".

Además, señala que tienen que vivir bajo "el frío y la falta y escasez de energía" ya que hay días que solo tienen cuatro horas de electricidad y también sufren la falta de medios para poder ir a la escuela, para seguir con la escolarización aunque sea on line.

Por eso, destaca que las familias ucranianas de estos pequeños podrán estar tranquilos, ya que sus hijos estarán bien atendidos durante el próximo mes y medio acogidos por familias de la Comunitat Valenciana, que le están esperando con "mucho entusiasmo".

"Van a pasar unas navidades en paz, lejos de la guerra y el frío"

"Para la mayoría es su primera experiencia de acogimiento. Ya les han preparado ropa y material escolar, porque algunos de ellos se escolarizan aquí aunque sea solo para unas semanas y se van a relacionar con sus hijos y amigos", señala Arnal, que recalca que "va a ser una experiencia para todos, niños y familias, y un respiro también para los padres y madres que se quedan en Ucrania al saber que sus hijos van a estar sanos y salvos durante este tiempo".

De este modo, gracias al programa de esta organización humanitaria estos menores van a pasar "unas navidades en paz, lejos de la guerra y el frío, y con la calidez y el cariño de sus familias valencianas".

"Esperamos que las situación revierta, que cambie y termine esta atrocidad, y que todos los niños puedan volver a sus casas y encontrarse un país como el que tenían antes de la guerra, un país que miraba a Europa, con futuro y, sobre todo, un país en paz", confía Arnal.

Juntos por la Vida continúa llevando ayuda humanitaria a aldeas y pueblos de Ucrania y acaba de llegar desde València un camión con todo tipo de ayuda, ropa, mantas, alimentos, medicinas, entre otras y generadores eléctricos para Irpin, todo procedente de donaciones y aportaciones económicas.

También se están recogiendo tabletas para las clases on line de alumnos de Ivankiv que no pueden ir de forma presencial a las escuelas, ya que no tienen refugios en la actual situación de guerra y se facilitarán 200 estufas a familias necesitadas de las dos zonas ucranianas.