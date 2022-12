Rebeca Torró: "Con el autoconsumo no se llega al objetivo en renovables, eso es engañarse"

Rebeca Torró (Ontinyent, 1981) ha cumplido medio año como responsable de una macroconselleria que engloba la Política Territorial, las Obras Públicas y la Movilidad, cargo al que llegó desde la secretaría autonómica de Economía Sostenible. Ahora dirige uno de los tres departamentos del Consell con competencias sobre las energías renovables, el gran caballo de batalla del Botànic. Torró da cifras en la entrevista que dan a entender que algo empieza a cambiar en la gestión de los proyectos de renovables (427 megavatios se han informado favorablemente en dos semanas), pero las discrepancias de calado entre socialistas y Compromís, y dentro de la propia coalición, mantienen a la Comunitat Valenciana entre las más rezagadas de España en implantación de plantas fotovoltaicas.

Las energías renovables se han convertido en el gran quebradero de cabeza del Botànic. ¿Tan cerca de las elecciones será motivo de desgaste electoral?

Creo que no. Nuestra gestión diaria y la propia Administración se pone a prueba para tratar de llegar a ese hito que marca el real Decreto del Ministerio y tengo el pleno convencimiento de que vamos a llegar.

¿Las posiciones de PSPV y Compromís están tan lejos como parece?

En la gestión, no. Es obvio que nos hubiera gustado ir mucho más rápido en la tramitación de las renovables pero no hay que obviar que desde 2008 a 2012 hubo un impuesto al sol que paralizó las renovables y a partir de 2018 comenzamos a trabajar las autonomías. Aquí fuimos pioneros con un decreto de 2020 con el que pretendíamos agilizar las plantas que se habían quedado totalmente paralizadas. En la Comunitat Valenciana hubo muchísimas solicitudes. Pero para poder implantar los diez mil megavatios que necesitamos tenemos que ir más rápido.

¿Y por qué no van más rápido?

Yo creo que nadie duda que las tres conselleries estamos trabajando para poder llegar al hito (25 de enero), que te pide que los expedientes tengan la DIA. Y el objetivo es llegar a diez mil megavatios, 6.000 de renovables y 4.000 de eólica. Y en eso están las tres conselleries con el liderazgo del presidente Puig.

¿El Consell tiene una única posición en las renovables?

Lo que puedo garantizar es que las tres conselleries trabajan al máximo para poder desplegar las renovables más allá de lo que pueda trascender desde los partidos a la opinión pública.

¿Hay embudo en la secretaría autonómica y la dirección general de Paisaje que lidera Compromís pero dentro de la conselleria que dirige usted?

Yo lo que sí encontré, y por eso pedí el informe de Abogacía, fue diferentes interpretaciones y opiniones sobre la norma que es nueva y hemos ido modificando desde que se aprobó la primera en 2019. Hemos modificado muchas normas, el propio decreto, la Lotup, y había diferentes interpretaciones. Y yo tenía dudas de esas interpretaciones que se hacían en esta conselleria. Por eso pedí el informe que ha aclarado esas interpretaciones y que es muy claro y por eso he hecho la instrucción para que se aplique. Ya no hay más interpretaciones que hacer.

Puig anuncia reuniones entre las tres conselleries esta semana...

El presidente está liderando esta transición energética como lidera los temas 'de Estado' y este es uno de los más importantes. Vamos a acabar de coordinarnos las conselleries para poder llegar al hito.

Hay empresas muy preocupadas con avales y garantías económicas en juego.

Quiero tranquilizarlas. Cada conselleria está respondiendo de aquello que le compete y la mía como consellera de Política Territorial era dejar clara la aplicación de la norma para que no haya ninguna duda y avancen los expedientes porque se había intentado aplicar una interpretación que la Abogacía ha dicho que no era la correcta. Por tanto les digo que tranquilidad porque ya tenemos un informe que nos marca el camino. Lo que tengo claro es que las tres conselleries de manera coordinada tenemos que dar salida a los informes de manera ágil.

¿Tiene sentido que haya tres conselleries implicadas? Los socios del PSPV propusieron que la futura Agencia de Energía asumiera todas las competencias.

Una Agencia de Energía no puede quitarle las competencias a tres conselleries. Otra cosa es que haya agencias o instrumentos de la Generalitat facilitadores, que hagan pedagogía, ayudas, pero en ningún caso pueden suplir a las conselleries.

¿Pero es viable este modelo de tres ventanillas distintas?

Hoy es el que hay. Medio Ambiente está en una conselleria, Política Territorial, en otra y Energía, en otra.

¿Entenderá que para empresas y ciudadanos suponga un lío?

Se puede hablar que en un futuro se organice de otra manera, es posible que se ponga encima de la mesa y se pueda hablar, pero lo que tenemos hoy es tres conselleries y no creo que este sea el problema porque cada uno tiene sus competencias muy definidas.

Usted anunció en las Corts a finales de octubre cambios inminentes en su conselleria. ¿Se han realizado?

Se están produciendo. Hemos puesto un nuevo subdirector que tiene la competencia directa de la tramitación de los informes, antes solo había uno. Eso facilita la tramitación. Y el otro cambio es el informe de Abogacía del que hablaba que nos ha marcado el camino y que va a facilitar que no se pare la tramitación porque haya un debate o diferentes interpretaciones. Eso ha hecho que en dos semanas se hayan informado favorablemente 427 megavatios que ya están en Economía y así vamos a hacerlo hasta que se saquen todos los expedientes.

¿Cuántos hay pendientes?

Hay 63 pendientes de que dos conselleries informemos para que Economía los reciba.

¿Y es reversible el retraso que acumula la Comunitat Valenciana, una las que más ralentiza las tramitaciones?

Sí, estamos a la cola y por supuesto que es reversible porque tenemos el objetivo muy claro que es dejar de usar combustibles fósiles. Y poner una planta fotovoltaica no es una nuclear. Una planta fotovoltaica hoy la pones y mañana la quitas y no pasa nada, no tienen los problemas de las nucleares. Y hay que tener clara una cosa. Hicimos un decreto con unos criterios claros: medioambientales, paisajísticos y energéticos y se nos olvida a veces la tercera parte y es que las subestaciones eléctricas están donde están y eso hace que las plantas no puedan estar demasiado lejos de ellas porque tampoco queremos 50 kilómetros de cables. Y no es fácil reunir todas las características idóneas. Pero hay que dejar clara una cosa, no podemos pasarnos de la ralla porque, ante la crisis climática a la que nos enfrentamos, al final no habrá territorio que proteger, porque estará quemado, inundado o destrozado por un terremoto. Tenemos que hacer equilibrios, pero no podemos permitir el bloqueo.

¿El autoconsumo y las comunidades energéticas locales pueden ser la solución?

No. Es un más a más. Nunca la solución. Y no porque lo diga yo que soy licenciada en Derecho sino porque lo dicen los expertos. Ojalá solo con los tejados llegáramos a los objetivos, pero no es verdad. Lo real es que determinados tejados se podrán utilizar, pero eso no llega a los objetivos. Yo vivo en un inmueble con otras familias más y el tejado nos llegaría para pagar la luz de la escalera. Tenemos que ir a lo real, no podemos hacernos automentiras. El autoconsumo sirve, claro que sirve, pero tenemos que ir sí o sí a plantas en el suelo y esperar que el desarrollo de las renovables haga que la tecnología avance y podamos ir a otras soluciones que permitan que no se ocupe tanto territorio, pero no podemos esperar a una tecnología que llegue dentro de diez años.

El gran hito de la legislatura será la gigafactoría de Sagunt, en cuya llegada usted tuvo un papel relevante, pero también se complica por las renovables ya que Sagunt rechaza la planta fotovoltaica que va asociada.

No se ha complicado la instalación de la gigafactoría ni la de la planta fotovoltaica. Lo que ha habido es una tramitación y hay un instrumento urbanístico que es el PTE (Plan Territorial Estratégico) que permitió la implantación y que prevé una consulta pública donde personas y ayuntamientos han dado su opinión, opiniones que se podrán aceptar o no y la tramitación continuará. Y hay algunas cuestiones del Ayuntamiento de Sagunt que se aceptarán y otras que probablemente, no. Pero la tramitación continuará porque es una alegación que no es vinculante. Ningún partido de los que sostienen a este gobierno tiene dudas sobre la implantación.

Estos días se ha visto otra diferencia sustancial entre PSPV y Compromís, que viene de antiguo, la ampliación del puerto de València.

Pueden existir diferencias pero el proceso administrativo autoriza y el Ministerio de Transición Ecológica lo avala y se ha aprobado. Defendemos un equilibrio entre sostenibilidad y desarrollo económico. Una cosa es lo que nos gustaría a cada partido dentro de su ideología, pero manda la gestión y los procesos administrativos.

¿Son demasiadas discrepancias entre dos socios de Gobierno?

Discrepancias siempre hay, también en los monocolores y entre las propias consellerias. Pasa en cualquier gobierno. Yo he participado en la vida municipal en diferentes gobiernos y muchas veces ha habido discrepancias entre compañeros de un mismo color político. Y eso es sano. Eso hace que puedan abordarse proyectos de una forma más consensuada, que es lo que pide la ciudadanía que hagamos, que lleguemos a consensos.

¿La ciudadanía entiende tanta discrepancia en asuntos sustanciales en un mismo gobierno?

Es que muchas veces se trasladan batallas que no son tan reales. Parece que haya una pelea en el asunto de las renovables, pero el objetivo todos los tenemos claro y no dudo que la dirección general (en manos de Compromís) aplicará el informe de la Abogacía. Puede haber discrepancias, interpretaciones y se resuelven porque al final todos nos debemos a la ciudadanía.

Usted tuvo un papel principal en la pandemia para traer material de China. El PP ha pedido una comisión de investigación de los contratos. ¿Se hizo todo correctamente?

Por supuesto, yo estoy muy tranquila. Se lo dije en las Corts al PP que no tenían vergüenza, que cree el ladrón que todos son de su condición. Y no, en este caso, no. Por suerte no gobernaba el PP en la Comunitat Valenciana porque ya vimos lo que pasó en Madrid con el material sanitario. Estamos muy orgullosos de haber sido la primera comunidad que sacó un avión lleno de China, ninguno se perdió y todo se hizo correctamente. Eso no pueden decirlo todas las autonomías. Es cierto que en aquel momento había una normativa de estado de emergencia y se podían hacer contratos que ahora no serían en las mismas circunstancias. Si el PP sale con esto es que no sabe por donde pegarnos.

Una reclamación histórica del Consell es las competencias de Cercanías. ¿Hay algún avance?

Aquí deberíamos volver de nuevo al pasado. No se invirtió en Cercanías como se debía. Y no solo en Cercanías porque en las comarcas de interior o las comarcas centrales también vivimos. Ni en Cercanías ni en media distancia se invirtió lo que se debía y se decidió por otras cuestiones que no quiero entrar.

¿La Alta Velocidad?

La Alta Velocidad y las radiales desde la visión de centralidad a Madrid y como suele decir el presidente más allá de la M-30 también hay vida inteligente y estamos pagando las consecuencias de aquellas inversiones y tendrán que pasar aún años para invertir y tener servicios óptimos en media distancia y Cercanías aunque se ha mejorado. Nos reunimos todas las semanas con el Gobierno y se ha mejorado pero la calidad del servicio no es óptima. Nosotros hemos pedido poder gestionar las Cercanías porque tenemos experiencia, llevamos años con FGV y queremos esa gestión pero siempre acompañada de su financiación.

¿Si Cataluña no logra la competencia difícilmente lo hará la Comunitat Valenciana?

Bueno, igual con dos autonomías remando se puede conseguir. Son transiciones difíciles pero seguimos trabajando. Soy consciente de que aún tendrán que pasar muchos años para que el servicio sea óptimo.

Hemos expedido 220.000 tarjetas para la gratuidad de menores de 30 años, lo que supone cuatro millones de viajes gratuitos, un dato espectacular

¿Tras la tarjeta única para la movilidad hay nuevas mejoras a la vista?

La gente está muy contenta porque esa unificación tarifaria nos está dando muchas alegrías y nos permitirá mejorar aún más, estamos implantando rebajas de precios continuamente. Hemos expedido 220.000 tarjetas para la gratuidad de menores de 30 años, lo que supone cuatro millones de viajes gratuitos, un dato espectacular. Y ahora vamos a explorar otros colectivos como los mayores, una vez que la SUMA ha unificado todos los servicios y se ha facilitado la vida de las personas que es de lo que se trata.

En València ciudad han dado solución a la línea 10 de Metro que era una rémora. ¿Qué previsión hay de nuevas líneas?

Estamos hablando con el Ayuntamiento de València para la ampliación de la línea 10 a La Marina y también las líneas 11 y 12. La ciudad y el área metropolitana van creciendo, el hospital la Fe ya no está donde estaba y hay que dar soluciones de movilidad.

Hace unas semanas hubo un encuentro en Barcelona para reclamar el corredor Mediterráneo. ¿Ve al Gobierno de España suficientemente involucrado en su desarrollo?

Sí. Yo no había participado en los anteriores. Pero los que sí lo han hecho ven una evolución clara y se detecta que va a más ritmo. Por primera vez se puede decir que toda la planificación del corredor está hecha. 4.200 millones de euros están en tramitación, algo que tampoco había pasado nunca. Estamos avanzando y hay que reconocerlo. ¿Se puede ir más rápido? Sí, se puede. Pero nunca habíamos estado en el punto actual. Desde el mundo empresarial valenciano se ha liderado esta reivindicación, lo hemos liderado los valencianos y ahora en el gobierno valenciano y en el del Estado se cree en este proyecto y tenemos una persona que es el comisionado, Vicent Boira, que ha sido determinante. Por fin está todo planificado y avanza a buen ritmo.