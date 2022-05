La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad vuelve a tener una mirada de mujer al frente, como ya sucedió por primera vez en la democracia valenciana cuando Maria José Salvador dirigió (de 2015 a 2019) este departamento, entonces llamado de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. La nueva titular, la abogada Rebeca Torró Soler, hasta ahora secretària autonòmica de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo acaba de recibir la cartera de manos del hasta ahora conseller Arcadi España García y nuevo titular de la Conselleria de Hacienda. Torró ya formó parte de este departamento entre 2016 y 2018, cuando ocupó la dirección general de Vivienda, que al inicio de esta legislatura pasó a ser una conselleria, en manos de Unides Podem. La ordenación del territorio no le es ajeno a la nueva titular de Política Territorial, ya que fue concejala de Urbanismo en Ontinyent, donde bregó para buscar una salida digna a las mil viviendas viviendas ilegales, construidas en suelo no urbanizable, que existen en la capital de la Vall d'Albaida.

En su despedida, el exconseller de Política Territorial y nuevo titular de Hacienda, Arcadi España, ha aprovechado para hacer balance de su gestión. Un parlamento que ha iniciado dando las "gracias a todos los trabajadores de la conselleria por estos tres años de colaboración. Además de agradecerles su trabajo también tengo que pedirles disculpas porque a veces las cosas tenían que estar para mañana o se cambiaba de criterio, pero han cumplido de manera excelente". Arcadi España ha destacado que en su trabajo de estos años ha perseguido tres objetivos: la sostenibilidad, la igualdad y la ocupación que es a lo que nos dedicamos". Y destacó también, como hitos importantes conseguidos, "la revolución en materia de movilidad, como hitos que tienen que continuar: la inauguración mañana de la Línea 10. Es un acierto que estés ahí [refiriéndose a su sucesora] en este momento tan especial. Después ya te encargarás tu de extenderla. Y yo, si puedo colaboraré financieramente. Aunque ahora todo me parece caro", bromeó con su nueva condición de responsable de las cuentas públicas. Arcadi España también recordó que a final de año "se pondrá en marcha la conexión entre Alicante y Dénia" a la que se sumará la propuesta del tranvía entre Dénia y Gandia" que sustituirá el tren de la costa. El exconseller de Movildiad también ha recordado las lanzaderas implantadas para conectar las ciudades con los polígonos. "Era un problema de movilidad y de igualdad, porque algunos no tenían ningún tipo de transporte público y todos sabemos que muchos jóvenes, cuando íbamos a buscar trabajo, lo primero que te preguntaban era si teníamos carnet de conducir". Y destacó que en materia de movilidad "no es solo construir sino hacerlo más sencillo. De ahí la importancia de la Tarjeta Suma que ha sido un hito muy importante y que ahora te toca a ti ampliar con el Suma plus".

Aunque no es de su competencia, Arcadi España también ha recordado que "queda mucho por hacer en el corredor mediterráneo, en los trazados, la doble plataforma y el túnel pasante. También hay que hablar de Cercanías. Todas las semanas celebrarás magnificas reuniones del grupo Centinela que es un autoexámen de conciencia" sobre el estado de las Rodalies en la Comunitat Valenciana. Y por último, ha citado la ordenación del territorio, otra parte apasionante [de la conselleria] y desconocida para muchos, porque no sabes lo importante que es hasta que la ves. Se ha visto en muchos planes como el Pativel, tan necesario . a la hora de ordenar, aunque hay gente a la que no le gusta el orden y prefiere el desorden". Sobre el Pativel ha destacado la labor de la Abogacía de la Generalitat en el contencioso que ha conseguido avalar el plan en el Supremo. "No hay que ver esta planificación como un freno, sino como una ordenación". Y también recordó como tarea pendiente de Política Territorial el "Impulso a las renovables". Por ello, ha asegurado "estar muy contento de que me sustituyas aquí en la Conselleria de Política Territorial porque estoy convencido de que harás un gran trabajo y entre todos lo haremos también".

En su turno de palabra, la nueva titular de Política Territorial ha asegurado que los retos de su departamento serán "impulsar la movilidad sostenible, acelerar la implantación de la energía renovable para buscar la soberanía energética y servir de elemento dinamizador de la economía a través de la obra pública". Para la nueva consellera, "la gestión de los recursos públicos para mejorar la vida de sus conciudadanos es la aspiración máxima de una persona con vocación de servicio a la sociedad". Tras destacar la labor realizada por sus antecesores en el cargo, María José Salvador y Arcadi España, ha reiterado que "el camino está marcado por una excelente tarea previa" que se caracteriza por la "eficiencia, sostenibilidad e innovación".

Así, la nueva titular de Política Territorial ha remarcado la conexión directa de esta conselleria con la mejora de la vida de las personas ya que, como ha explicado, "nuestro objetivo o tiene que ser resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas para que, cada día, sea más fácil vivir". En este sentido, Rebeca Torró se ha referido a esta "época difícil y, al mismo tiempo, disruptora", y ha expresado su convencimiento de que su experiencia política "desde la administración más próxima, que mira a la cara a sus vecinos y vecinas y busca resolver las dificultades cotidianas" le ayudará en esta nueva responsabilidad.

Torró ha reivindicado que el Botànic ha conseguido que "se nos califique como una sociedad estable, que genera solvencia y que es capaz de atraer importantes inversiones que produzcan riqueza, puestos de trabajo y, muy importante, confianza". Asimismo, ha afirmado que "con la ayuda de Europa, estamos gestionando el relanzamiento de nuestro sistema productivo", y ha apuntado que "tenemos que cambiarlo, mejorarlo, invertir en la reindustrialización de nuestra economía, y hacerlo dentro de los parámetros que definen los gobiernos que creen en un mundo sostenible, la justicia social y con el foco puesto en el bienestar de las personas".

Acelerar el cambio modal

Respecto a la movilidad, la nueva titular del departamento ha resaltado que el motor de crecimiento que son las tres áreas urbanas entorno a las tres capitales de provincia, "nos están permitiendo planificar un sistema de transporte público, integrado y armonizado", pero ha subrayado que "ahora, tenemos que ir más allá, acelerar el nivel de cohesión territorial y de movilidad con nuestras comarcas y sus ciudades cabecera". "Se trata de mejorar las cadenas intermodales de nuestro transporte urbano en todas sus dimensiones y acelerar el cambio modal nos tiene que servir de palanca tractora para nuestro crecimiento económico, generar ocupación y ser más competitivos", ha asegurado. Junto a este impulso de conseguir un impacto directo en la economía, Rebeca Torró se ha comprometido a seguir trabajando por la dimensión social de la movilidad, "porque acceder de manera inclusiva y accesible a un sistema de transporte es un derecho insoslayable", ha apuntado. Además, ha indicado, "esta Conselleria seguirá trabajando por un impulso definitivo en la vertiente medioambiental para reducir las emisiones contaminantes y sus efectos adversos; pondremos nuestra obstinación en articular la Transición Energética hacia los vehículos de emisiones cero". Sobre esta cuestión, Rebeca Torró ha remarcado que "nuestra Comunitat ya está en esta senda con la llegada de la gigafactoría a Parc Sagunt".

El territorio como aliado de futuro

En cuanto a Territorio, la consellera ha resaltado que "será nuestro aliado para el futuro de nuestra Comunitat, y compaginar su sostenibilidad con su potencial de desarrollo económico nos permitirá conseguir un territorio inteligente, con ciudades y pueblos resilientes y conectados, capaces de arraigar en la población con la innovación y el emprendimiento". Por último, ha recalcado que "estamos en las mejores condiciones para enfocar nuestros esfuerzos a en conseguir la soberanía energética y lo haremos juntos y aliados, desde la cogobernanza con todas las administraciones y con el mayor de los respetos al territorio, pero con el impulso definitivo y sin tibieza para articular con fuerza, trabajo, coherencia y dedicación la implantación y el despliegue de las energías renovables".

Con la cartera de Política Territorial, que no cambiará de nombre, Rebeca Torró también recibe como herencia los retos pendientes de la aplicación del Pativel, el plan de protección del litoral que acaba de ser avalado por el Tribunal Supremo; la ejecución de los planes de movilidad metropolitana (PeMoMe) Castelló y Alicante (en información pública) y València (pendiente de publicar), la puesta en marcha real de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, la culminación del anillo verde ciclista de València y la red de vías ciclopeatonales no motorizadas en toda la Comunitat Valenciana, la ejecución del Plan de mejora de frecuencias de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con 253 millones de inversiones que debería estar ejecutado en 2023 y extender la unificación tarifaria del transporte público que ya tiene València para aplicarla en Gandia, Xàtiva, Castelló y Alicante. También recibe en herencia la propuesta del conseller saliente de impulsar un tranvía de la costa, en lugar del tren de la costa, entre Gandia y Dénia, para suplir el incumplimiento del Ministerio de Transportes en ejecutarlo. En materia ferroviaria, Turró tendrá una especial sensibilidad hacia otra vetusta promesa incumplida, la modernización de la línea Xàtiva-Alcoi, la única conexión en transporte público que sufre, más que disfruta, la población de Ontinyent, de donde es originaria la nueva consellera. La rehabilitación de la Estación de autobuses de València, con un presupuesto inicial de alrededor de 605.000 euros, también es otro de los proyectos pendientes a ejecutar. La ejecución de la actuación territorial estratégica (ATE) del València CF para concluir el nuevo estadio es otra de las patatas calientes por solucionar que Rebeca Torró recibe de Arcadi España.

Para cumplir estos retos, Torró cuenta con un presupuesto de 591,1 millones, un 33,6% más que en 2021. Aunque pese a lo voluminoso de la cifra, las cuentas de 2022 que Torró debe ejecutar no incluyen la ejecución de grandes proyectos. De hecho, el grueso de la inversión de la dirección general de Obras Públicas, el departamento inversor por excelencia, destina 99,7 millones para 2022 al mantenimiento de carreteras. Una partida muy necesaria para garantizar la seguridad vial pero que resulta poco «vistosa» a efectos de visibilización de actuaciones en marcha.