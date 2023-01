De las comarcas valencianas, al mundo. Tres pinturas murales realizadas en Alberic, Ontinyent y el Port de Sagunt compiten en el Street Art Cities 2022, un festival internacional de arte urbano donde se presentan piezas de todo el mundo, y 18 de ellas son españolas. Y allí han coincidido tres obras de estas localidades valencianas, que pueden votarse a través de la página web del colectivo.

Una de las que más opciones tiene es Alberic. Una pintura mural realizada sobre la fachada de un edificio de la localidad ribereña se encuentra entre las candidatas. Está realizada por el artista Sabotaje al Montaje durante la segunda edición del certamen ArtAlberic, con el que el municipio ha transformado fachadas de edificios en obras de arte, como ya se hace en otras localidades como Cheste y su festival Graffitea.

La pintura en cuestión, situada en el número 79 de la avenida Reyes Católicos, representa a una mujer desnuda sentada sobre una silla de color rojo. El tamaño y el realismo de la obra impresionan a los peatones que pasan por allí o a cualquier que -inevitablemente- posa sus ojos sobre la obra.

Mientras, Ontinyent está representada por «Anisoptera», una pieza artística que se puede observar en una de las caras lisas del patio interior de un bloque de pisos emplazado en la calle José Simón Marí.

La artista responsable es la gallega Lidia Cao, que acumula cerca de 21.000 seguidores en la red social Instagram con 85 publicaciones. La obra, titulada «Anisoptera» muestra a una niña abrazando un perro sobre un fondo azul. De notable factura técnica, lo cierto es que es una obra que impresiona al ser observada. Hay gente para todo, pero no parece un grafiti que pueda ser cuestionado por aquellos que aborrecen el arte urbano. La propia autora explica la obra en su perfil personal, expresando que es un trabajo que relata de forma visual el amor incondicional de las mascotas hacia sus dueños: «Es fácil querer a alguien en tu momento más feliz, pero no todo el mundo lo sabe apreciar cuando las cosas no van bien. Un amor leal y consciente, un valor incalculable. Lo importante de saber gestionar ese sentimiento que nos afecta continuamente, saber valorarlo siempre y no solo en los momentos llanos», expone.

La impresionante pintura callejera forma parte de los cinco grandes murales que se instalaron en Ontinyent con motivo de la edición 2022 de la iniciativa «MurArt»

Por último, el Port de Sagunt entra en este listado gracias a la obra ‘A relaxing cup of cast iron’, del artista Xelon.xlf. Nació bajo la premisa de la industrialización del Port de Sagunt y por ello, el creador ilustró un robot que toma hierro fundido entre el paso de los barcos.