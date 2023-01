El precio de la vivienda se estancó en 2020 durante el periodo de confinamiento. No obstante, una vez comenzaron a levantar las restricciones hubo un aluvión de personas interesadas en comprar vivienda. Además, ese interés por adquirir propiedades se ha incrementado todavía más durante el 2022. No obstante, pese a que la demanda ha subido sustancialmente, la oferta no lo ha hecho en la misma medida, por lo que el precio de la vivienda ha subido cada mes del año pasado en la comparativa con el mismo mes del 2021.

De hecho, la Comunitat Valenciana es la autonomía en la que más ha subido el precio de la vivienda de toda España respecto a las cifras recogidas previamente a la crisis de la covid. Y pese a que València se ha convertido en la mejor ciudad para invertir en vivienda de todo el país, los expertos apuntan a que el precio de la vivienda continuará teniendo una tendencia al alza por el momento. València: la ciudad española más rentable para invertir en vivienda Idealista ha recogido los cien municipios en los que es más caro comprar una vivienda en España, de los cuales veinte se encuentran en la Comunitat Valenciana, la mayoría de ellos en Alicante: Xàbia, Alicante - 793.895 (ocupa el puesto 6 de la lista)

Altea, Alicante - 743.244 (ocupa el puesto 8 de la lista)

Calp, Alicante - 544.785 (ocupa el puesto 15 de la lista)

Finestrat, Alicante - 495.566 (ocupa el puesto 18 de la lista)

Alfàs del Pi, Alicante - 427.990 (ocupa el puesto 19 de la lista)

Dénia, Alicante - 376.750 (ocupa el puesto 24 de la lista)

El Campello, Alicante - 296.624 (ocupa el puesto 33 de la lista)

Orihuela, Alicante - 287.495 (ocupa el puesto 34 de la lista)

Paterna, Valencia - 253.559 (ocupa el puesto 44 de la lista)

Pilar de la Horadada, Alicante - 246.384 (ocupa el puesto 47 de la lista)

Benidorm, Alicante - 232.368 (ocupa el puesto 53 de la lista)

San Vicent del Raspeig, Alicante - 232.122 (ocupa el puesto 54 de la lista)

Alacant, Alicante - 219.562 (ocupa el puesto 58 de la lista)

València, Valencia - 216.424 (ocupa el puesto 64 de la lista)

Guardamar del Segura, Alicante - 192.155 (ocupa el puesto 72 de la lista)

Torrent, Valencia - 190.335 (ocupa el puesto 73 de la lista)

Cullera, Valencia - 176.182 (ocupa el puesto 80 de la lista)

Elx, Alicante - 171.991 (ocupa el puesto 88 de la lista)

Torrevieja, Alicante - 155.787 (ocupa el puesto 96 de la lista)

Santa Pola, Alicante - 151.796 (ocupa el puesto 100 de la lista) Si quieres consultar la lista completa puedes hacerlo aquí.