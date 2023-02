Los taxistas de la ciudad de València irán a la huelga el fin de semana del 11 y 12 de febrero. Así lo han comunicado los dos principales colectivos del gremio, la Asociación Gremial del Taxi y la Federación Sindical del Taxi, que han convocado más protestas durante el mes de febrero ante lo que han considerado "promesas incumplidas" de la Conselleria de Política Territorial en la subida de tarifas. Habrá paros del gremio, también, durante la celebración de la feria de Cevisama, a finales de febrero.

Cientos de taxis se han concentrado esta mañana en las inmediaciones de la Ciudad Administrativa 9 d'octubre de València para mostrar sus quejas por lo que consideran 'un engaño' por parte de la consellera de movilidad, Rebeca Torró. "En diciembre nos prometió una subida de las tarifas de un 7,17 % y, ahora, publican un borrador en el que la subida es del 4,5 %", ha asegurado el presidente de la Asociación Gremial del Taxi, Ismael Herráez.

La confianza se ha roto. En la reunión que tuvimos en diciembre, se acordaron las subidas de València, Alicante y Castelló y la única que no cumplido es València

"La confianza se ha roto. En la reunión que tuvimos en diciembre, se acordaron las subidas de València, Alicante y Castelló y la única que no cumplido es València. Los cálculos los hizo la consellera. Si con la misma ley salía un 7,17, ¿cómo se explica ahora que sea del 4,5 %? No tiene ningún sentido", añade Herráez.

"El taxi lleva nueve años de pérdida continuada de poder adquisitivo", ha denunciado, por su parte, el secretario de la Federación del Taxi, Juan José López, que ha señalado que la subida de tarifas se ha limitado al 3 % en 9 años mientras que el IPC del transporte del último año está por encima del 10 %.

"Nosotros dependemos del combustible. Ahora cuesta 30 euros más llenar el depósito que hace 9 años, lo que son 120 euros (lo llenan cada dos días) a la semana para nosotros. Esto es la ruina", ha añadido con el altavoz en mano otro taxista.

Desde la Federación del Taxi han recordado las buenas intenciones del sector, cuando en Navidad desconvocaron una huelga tras la reunión con la consellera. "Pero hemos visto que nos han engañado", sentencian.

Queremos un trabajo digno, bien remunerado y sin competencia desleal

Las asociaciones convocantes se han comprometido a no desconvocar ninguno de los paros previstos "hasta no tener por escrito la promesa adquirida por la consellera Rebeca Torró en diciembre de una subida de tarifas del 7,17 %". Nuestras familias no se lo merecen, la consellera debe entender que el taxista debe seguir prestando un servicio profesional al usuario, pero con un trabajo digno, bien remunerado y sin competencia desleal", han concluido.

El problema de las VTC

Las asociaciones de taxistas lamentan también "el incumplimiento de las limitaciones con los transportes VTC". "En marzo pasado, había 400 aparcados en Tavernes de la Valldigna. Y ya verás como en la huelga de la semana que viene también acuden de otras provincias. Nosotros no podemos hacer de policías, pero hay mucha tensión en la calle y esto lo tienen que solucionar porque es un delito. O lo conseguimos por las buenas o vendemos los taxis", ha explicado el secretario de la Federación del Taxi de València.