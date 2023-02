Los centros de música autorizados con más de 2.000 alumnos temen desaparecer ante el cambio de financiación

Son centros privados sin ánimo de lucro y ahí estudian música más de 2.100 alumnos en los grados de enseñanza elemental y profesional. Se trata de centros autorizados por la Administración para otorgar los mismos títulos que se ofertan en los conservatorios municipales y en aquellos que dependen directamente de la propia Generalitat Valenciana. En la Comunitat Valenciana hay 35 centros autorizados que se encargan del 25% del alumnado de música del grado profesional y han lanzado la voz de alarma ya que temen su desaparición ante una modificación en la financiación que aunque aún no es definitiva sí esta encima de la mesa.

Se trata de la propuesta de orden de la Conselleria de Educació, Cultura i Esport por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a conservatorios municipales, centros autorizados y centros integrados de enseñanzas generales y artísticas, elementales o profesionales, de música y de danza. El presupuesto es de 5 millones de euros. El objetivo de los cambios propuestos persigue "vertebrar la oferta educativa para que sea equilibrada en todo el territorio y complementarla con el resto de centros de música y danza de la red de conservatorios de titularidad de la Generalitat Valenciana". Además, la conselleria considera "necesario" establecer "unas nuevas bases reguladoras de subvenciones destinadas a la financiación parcial de los conservatorios de titularidad municipal y de los centros autorizados".

Sin embargo, el nuevo baremo establecido "perjudica" a los conservatorios privados en tres de los criterios, principalmente. El primer criterio donde los centros autorizados apenas rascarán puntos es en las horas de docencia que se dividen entre lectivas y aquellas destinadas a labores directivas o de coordinación ya que "es una manera de organización prevista para el funcionariado que es imposible en los centros privados". El segundo es la escasa puntuación que recibirán los centros por el número de alumnos que tengan adscritos (dos puntos por más de 150 alumnos) ya que el resto de puntuación tiene en cuenta criterios como que haya alumnos que se benefician del programa de coordinación horaria con institutos o que cursen la asignatura de Orquesta. Otro de los criterios que más puntuación dan (3 puntos) es que el centro esté ubicado en una serie de comarcas o zonas donde la presencia de centros autorizados es prácticamente nula.

Si son conservatorios municipales... se dobla la puntuación

Ahora bien, el criterio más criticado por los centros autorizados es uno que beneficia, directamente y sin medias tintas, a los conservatorios municipales al duplicar su puntuación simplemente por ser conservatorios municipales. "Además de los elementos de baremación señalados se doblará la puntuación obtenida a raíz de la aplicación del baremo anterior en el caso de ser conservatorios municipales", explica la orden.

"Esta nueva baremación implica reducir las subvenciones que recibimos de tal manera que pone en riesgo la viabilidad de nuestros centros. Y hay que recortad que aunque seamos centros privados somos entidades sin ánimo de lucro. Hay de todo. Algunas dependen de sociedades musicales, otras de colegios, otras son escuelas de música... Por todas nos tememos que un recorte tan grande nos obligue a la desaparición o a gravar el coste a las familias para tener una titulación que ya no esté al alcalde de cualquiera", aseguran desde algunos de los centros afectados.

"Aunque seamos centros privados no somos con ánimo de lucro"

Por ello, esperan que el período de alegaciones finalice con una nueva propuesta "más justa" en la distribución de los fondos públicos para los centros autorizados que "recordamos de nuevo que no somos empresas, no tenemos ánimo de lucro pero debemos ser viables o no podremos continuar y hay un porcentaje importante de alumnos y familias que se verán afectados en sus estudios de música".

La Conselleria de Educación ya modificó una primera propuesta a finales de 2022 y los centros autorizados esperan que vuelvan a hacerlo "porque queremos mantener nuestras escuelas y que nuestros alumnos puedan tener su correspondiente titulación".