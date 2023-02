El papa Francisco ha aceptado la renuncia de monseñor Javier Salinas como obispo auxiliar de la archidiócesis de Valencia - ministerio que ejercía desde 2016- y que ha presentado al cumplir los 75 años de edad. El anuncio se hizo público es lunes, tras el rezo del Ángelus que presidió el Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, en el Palacio Arzobispal, con la presencia del Consejo Episcopal, vicarios episcopales, sacerdotes y personal de la Curia del Arzobispado que le han ofrecido una gran ovación.

Monseñor Salinas leyó la carta de la aceptación, comunicada a través del Nuncio de Su Santidad en España, Bernardito Auza, en la que el Papa acepta su renuncia y agradece su ministerio episcopal como Obispo auxiliar de Valencia y, previamente, en las diócesis de Ibiza, Tortosa y Mallorca. Igualmente, le manifiesta su cercanía y un cordial saludo.

Monseñor Salinas se dirigió a la diócesis en valenciano, para dar las gracias y mostrar su total disposición a la Iglesia en Valencia: “Done gràcies a Déu per la possibilitat de servir-ho com a cristià, com a sacerdot i com a Bisbe. Y ha recordado que “la humilitat és un element fonamental de la vida - si reconeixes que has fet una cosa bona és gràcies a Déu- que ha comptat amb mi a pesar de les meues limitacions”. "La humilitat és clau fonamental per a viure com a persones i como a cristians, especialment”.

Igualmente, Javier Salinas ha destacado la alegría por haber estado siempre acompañado de todos y la gran acogida de esta diócesis: "Estic a casa, amb la meua família, amb la germanor” . Y ha ofrecido su disponibilidad total al Arzobispo de Valencia: “"m'alegre molt que estiga en la nostra diòcesi”.

El Arzobispo de Valencia dirigió unas palabras a monseñor Salinas tras hacer pública la renuncia aceptada por el Papa y acogiendo el sentir de toda la archidiócesis, le ha dado gracias “per tants anys dedicats a la diòcesi, primer como a sacerdot, como a delegat de Catequesi -jo era vicari de Sant Roc quan ell era delegat de Catequesi- i després ja com a vicari episcopal en Requena i Utiel fins que li van nomenar bisbe d’Eivissa i va ser també el meu antecessor en la diòcesis de Tortosa i allí vaig veure la gran labor que havia fet. És la diòcesis que més temps ha estat com a bisbe”, ha señalado.

“Sempre li agrairé els seus consells i observacions i continuaré comptant amb la seua col·laboració”. “Que el Senyor li pague tota la seua entrega a l'Església que encara no ha acabat”. “Ara acaba l'ofici però no s'acaba la vida episcopal ni la vida sacerdotal, ni la seua entrega al servei de l'Església i de nostra diòcesi".

Obispo auxiliar de Valencia desde 2016

Mons. Javier Salinas nació en Valencia el 23 de enero de 1948. Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario de Valencia, recibiendo la ordenación sacerdotal el 23 de junio de 1974. Es Doctor en Catequesis por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma (1979-1982).

En 1992 fue nombrado obispo de Ibiza, sede de la que estuvo al frente hasta 1997, cuando fue promovido a la diócesis de Tortosa. El 16 de noviembre de 2012 fue nombrado obispo de Mallorca. El 8 de septiembre de 2016 se hacía público su nombramiento como obispo auxiliar de Valencia.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de las Comisiones Episcopales para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado y para la Doctrina de la Fe. Dentro de esta Comisión, es miembro también de la Subcomisión Episcopal para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso.