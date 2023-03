Hartazgo entre los directores de colegios e institutos: "Si no fuera por la vocación, no seguiríamos"

Quien trabaja de director o directora en la Comunitat Valenciana lo hace, en muchos casos, por vocación. "Lo ejerzo porque me llena y creo en esto de la educación pública, pero si no fuera por eso muchos no seguiríamos", explica el director de un colegio de València.

'Hartazgo' es la palabra que se repite en boca de varios directores y directoras consultados por este periódico sobre su empleo. Muchas funciones y responsabilidades, muchísima burocracia, y un complemento salarial que, denuncian, no hace justicia a todo el trabajo que tienen que hacer frente en sus puestos. Ese es el sentir entre la profesión. Este jueves se conocerá la renovación de los equipos directivos de Conselleria de Educación por cuatro años más y varios docentes han mostrado su malestar por unas condiciones laborales que consideran poco justas en función de sus cargas. "Tenemos muchísimas responsabilidades, cada vez más, pero el complemento que nos asignan no es acorde", cuenta Toni González Picornell, portavoz de los directores de secundaria y director de un instituto. Educación dice que 159 de los 233 equipos directivos han renovado el cargo y no hay dificultad para cubrir las plazas Conselleria de Educación asegura que no le consta ninguna dificultad en las convocatorias anuales de nombramiento de directores. "Todas las plazas se cubren con normalidad", explican. Estas plazas se eligen por periodos de cuatro años y pueden optar a más renovaciones. Según Educación, 159 de los 233 equipos directivos ya han renovado, es decir, el 70 por ciento de los directores habían optado por renovar. Una orientadora para 635 alumnos: "la inclusión educativa está desbordada" "Estoy haciendo de conserje" Entre las tareas que tienen que asumir los directores hay algunas que ni siquiera les corresponden pero tienen que ejercer por falta de recursos. "Nuestro centro tiene tres puertas pero solo una persona, así que a las cinco de la tarde cada día me toca bajar y hacer de conserje", cuenta una directora. Otra función que ejercen algunos es la de investigar y hacer todo el papeleo de las becas para familias vulnerables, sobre todo en los centros donde no cuentan con trabajador o trabajadora social. "Tengo que estar enviando todos los certificados y recabando los datos de estas familias durante meses hasta tener la beca", denuncian. Varios docentes alicantinos ya mostraron su descontento hace una semana y pidieron mayores incentivos para renovar el cargo. Desde València advierten en la misma línea: "tenemos mucha carga burocrática, pocos apoyos de conselleria y mucho trabajo, que consiste en estar constantemente apagando fuegos", critica un director. "Hace tiempo que nos vemos ahogados", remarca otra. El principal problema para los directores y directoras escolares es la burocracia. "Un ejemplo es el protocolo antisuicidio, donde estamos más tiempo haciendo papeleo que realmente trabajando. O el que se activa por el absentismo escolar, tenemos que comunicarlo a servicios sociales, al ayuntamiento, al Previ, a Conselleria y a inspección educativa. Cinco organismos distintos y eso lleva su tiempo", cuenta Picornell. Un "protocolo infumable" y la ola de casos de salud mental desbordan a los orientadores en los institutos Otra de las quejas es el poco poder ejecutivo que tienen los directores en sus centros. "Ya me ha ocurrido en alguna ocasión, si es necesario abrir un expediente o dar un toque de atención a algún profesor o profesora tenemos las manos atadas, hay que recurrir a inspección y los procesos son muy lentos, pero nosotros no podemos hacer nada", explica un director. El tema de los recursos es otra de las quejas recurrentes. Los directores deben pedirlos a través del Plan de Actuación para la Mejora (PAM), pero denuncian que pocas veces estas peticiones son atendidas. En su lugar Conselleria les hace acogerse a proyectos europeos que les dotan de más personal, pero en muchas ocasiones no son los especialistas que necesitan, "es como si denuncias que te faltan mesas y te responden mandándote armarios", explican. Otra cuestión que reclaman tiene que ver con el comedor. "Conselleria paga una subvención cada día que hay comedor en el aula para las personas que lo llevan, pero los meses que no hay alguna semana porque estamos de vacaciones nosotros nos tenemos que hacer cargo del sueldo y entramos en déficit", reivindica una directora. Esto supone recortar el presupuesto de otras partidas de la escuela. El Ministerio recorta la formación en matemáticas de los futuros maestros Ejemplo positivo en la FP dual Pese a todo hay ejemplos positivos ya implantados en la educación pública, como es el caso de la FP dual. "Antes había que llevar mucha documentación presencialmente a la sede de Educación en València, ahora, con la nueva ley de FP y el decreto de conselleria gran parte del papeleo lo pueden hacer los propios directores, y eso nos ha ahorrado muchísimo tiempo", explica Picornell. Sobre las listas de mañana, explica que no le sorprendería que "algunos no vayan a renovar", y añade que él mismo continúa ejerciendo su labor de director porque cree en su función social. El plazo para presentarse al concurso se abrió el 10 de marzo de 2023 y se cerrará el próximo 23 de marzo. "Si después de completar ambos procedimientos, tanto el de renovación como el de selección, aún quedan vacantes las direcciones territoriales de Educación harían una propuesta de nombramiento entre el profesorado del centro que quiera optar a la dirección, incluso entre profesorado de otros centros, ya que el concurso del traslado contempla las funciones de dirección como uno de los motivos para autorizar el cambio de centro". Este nombramiento extraordinario sería solo por un cuso, con lo que al siguiente dicha vacante se sacaría de nuevo al concurso de selección, explicó Conselleria de Educación.