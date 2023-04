José Elías C.P, el sicario hondureño detenido en Burjassot, vivió varios años en la calle en València, incluida la etapa más dura de la pandemia en 2020. Este joven malvivía en un conocido asentamiento de personas sin hogar cercano al centro de la ciudad, según confirman voluntarios de oenegés que trataron con él.

En conversaciones con otros sin techo e incluso con voluntarios se jactaba de su pasado en Honduras. Y según cuentan varias entidades que pasaron la pandemia repartiendo alimentos en el asentamiento, el resto de sin techo intentaban constantemente que se fuera de allí ya que el chico tenía un carácter violento y aparecía frecuentemente drogado.

José Elías C.P fue detenido dos veces, la primera como víctima de un abuso policial y la segunda como un sicario buscado por la Interpol por homicidio doloso en Honduras. La primera fue el pasado mes de diciembre, cuando transitaba con su monopatín mientras escuchaba música y le retuvo un patrulla en dispositivo por alcoholemia. Un policía local el prácticas le propinó un fuerte puñetazo en el estómago que le dobló por la mitad y lo tiró al suelo.

El suceso fue recogido por varios medios de comunicación, entre ellos este diario, ya que el joven, a través de la entidad València Acoge, denunció el caso como 'maltrato policial'. La policía, además de detenerlo, le incoó un expediente de expulsión por estancia irregular en el país, algo que también recurrió.

El caso se hizo mediático y Delegación del Gobierno, después de revisar su caso durante tres días, decidió archivar su expediente de expulsión porque “no concurren suficientes elementos negativos o agravantes” que justifiquen esta medida. En este tiempo El consulado de Honduras se reunió con autoridades para evitar la deportación de este joven e incluso hizo comunicados públicos.

El ayuntamiento de Rocafort investigó la agresión durante la primera detención y acabó sancionando al agente de policía local implicado. La investigación por esta agresión sigue adelante como causa separada.

La segunda detención de José Elías C.P fue el pasado 7 de febrero a las 10:30 de la mañana, en un control rutinario que realizó la Policía Nacional también en Burjassot. Al introducir sus datos saltó la orden de extradición por homicidio doloso emitida por la interpol, con lo que lo detuvieron y pasó a la cárcel de Soto del Real en Madrid a la espera de ser extraditado en su país.

Fuentes de subdelegación del Gobierno (que tiene las competencias en extranjería) explicaron a Levante-EMV que cuando revisaron su caso, la orden de busca por parte de la Interpol no estaba activa y el joven no tiene ningún antecedente conocido en España. Por esta razón no se activó ninguna alerta al introducir su nombre en la base de datos. "Evidentemente si hubiera saltado la orden al introducir sus credenciales la decisión habría sido totalmente distinta", explican.

El prófugo está ahora mismo en la prisión de Soto del Real a la espera de su deportación. Presuntamente su delito es descargar toda la munición de una pistola contra el miembro de una banda rival, además de una condena por intentar secuestrar a un testigo protegido en una operación contra su mara.

Valencia Acoge, entidad que denunció la primera detención como 'maltrato policial' mantiene su posición sobre este tema y dice que, ya que en ese momento el policía no sabía de su historial, "no es justificable que un policía agreda con un puñetazo en el estómago a una persona que acaba de detener y que no ofrecía resistencia, sea quien sea y a pesar de lo que haya hecho", explica la entidad.