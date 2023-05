Compromís centra su programa electoral en el fortalecimiento de los servicios públicos

El candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, y las cabezas de lista de las tres circunscripciones Aitana Mas, Vicent Marzà y Maria Josep Amigó han presentado este sábado un programa electoral basado en el fortalecimiento de los servicios públicos.

El programa, según ha informado Compromís, consta de 1.100 medidas y se ha presentado en un formato interactivo para que se puedan votar las propuestas y se observe fácilmente aquellas que más apoyo tienen.

El programa también es el contenido de un podcast con seis capítulos sobre las propuestas de vivienda, movilidad, educación, salud mental, políticas verdes y salud mental.

Según Baldoví, "no es casualidad que la primera prioridad del programa sea financiación e intereses valencianos. De tener una financiación justa dependen las inversiones que tenemos que hacer en servicios públicos, economía o transición ecológica. Y aquí es fundamental Compromís. En estos últimos años he echado de menos una actitud más contundente y valiente del president para reclamar al gobierno central. A nosotros no nos temblará la voz a la hora de defender los intereses valencianos".

La jefa de lista por Alicante, Aitana Mas, ha explicado que el programa de Compromís "profundiza en un cambio de modelo económico que apuesta para poner la vida y el derecho al tiempo en el centro así como por la democratización de la economía para garantizar la equidad social".

En ese sentido, Mas ha destacado medidas del programa como la Ley Valenciana de Democratización de la Economía, que da las herramientas para condicionar las ayudas públicas, sostenidas de forma estable en el tiempo, a la participación de la Generalitat en el accionariado de las empresas, los órganos de dirección y en sus ganancias empresariales, así como otros criterios.

La ley fomentará la participación de los trabajadores y trabajadoras en los órganos de dirección de la empresa y otras fórmulas que favorezcan la circulación del poder.

Asimismo, se plantea la creación de un hub público de concentración de servicios que pueda ser utilizado por pequeñas empresas y trabajadoras autónomas. "Se trata de una medida para acompañar a nuestro tejido productivo, especialmente en el ámbito de la distribución, generando una alternativa pública, accesible y económica para todas las empresas, que sea respetuosa con los trabajadores", ha señalado Mas.

Reforma del Estatut d'Autonomia

El cabeza de lista por Castelló, Vicent Marzà, ha iniciado su intervención señalado la medida del programa que plantea "impulsar una reforma del Estatut d'Autonomia que amplíe el reconocimiento de derechos de los valencianos, en especial los derechos sociales y medioambientales, que incorpore en las instituciones una visión de la democracia más moderna y participativa, y que blinde y amplíe las competencias que ejerce la Generalitat".

En cuanto a las medidas de respuesta a la emergencia climática, Marzà ha explicado que "con el programa planteamos nuestro modelo energético, que busca producir antes de 2050 el 100 % de la energía que necesitamos aquí, y de manera limpia, sin emisiones de CO₂".

Finalmente, Marzà ha destacado la propuesta de Renta Agraria: "implantaremos una renta con fondos propios de la Generalitat específica para la incorporación de profesionales, y muy especialmente jóvenes, a la agricultura para garantizar el relevo generacional en el campo. También impulsaremos la flexibilización de las normas de las ayudas ligadas a la actividad agraria para incluir la perspectiva juvenil".

Apuesta por los servicios públicos

Maria Josep Amigó, cabeza de lista por València, ha sido la encargada de desplegar el apartado del programa centrado en los servicios públicos y la calidad de vida.

"Queremos continuar mejorando los servicios públicos, como hemos hecho desde el 2015 con la educación valenciana. Hemos construido más de 100 centros dignos, contratado 15.000 docentes nuevos y puesto los libros gratuitos para el alumnado. Continuaremos construyendo escuelas, contratando más profesorado, y haremos gratuito el comedor escolar para todo el alumnado".

"En la próxima legislatura -ha continuado- acabaremos con la lista de espera en dependencia, y haremos efectiva la construcción de decenas de residencias y centros de día públicos, para asegurar una plaza pública en residencias a 30 minutos de casa, y plaza en centro de día a 20".

En materia de vivienda, la candidata por València ha anunciado la puesta en marcha de un plan de adquisición y construcción de 5.000 viviendas, "regularemos los precios del alquiler a través de la ley valenciana de vivienda, y pondremos en marcha una oficina por asesora a la ciudadanía sobre las condiciones de su alquiler, e impedir abusos inmobiliarios".