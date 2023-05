"La Inteligencia Artificial nos obliga a reformar las universidades"

"Hace falta una reforma educacional profunda en las universidades, cambiar muchas cosas a corto y a medio plazo. Las Inteligencias Artificiales (IA) nos obligan a ello". Así lo asegura Nuria Oliver, directora de la Fundación Ellis, dedicada al estudio de las IA en relación con los humanos y científica experta en la materia.

Las IA son un reto enorme para la sociedad, y por tanto para la educación superior y los futuros estudiantes y trabajadores. Cómo gestionarlas, de qué manera prepararse, y cómo cambia esto la manera de enseñar son algunas de las preguntas que se respondieron ayer en el V Encuentro Internacional de de Rectores Universia, celebrado en el Palau de les Arts.

El encuentro reunió a más de 1.200 personas, entre ellas 700 rectores universitarios de más de 14 países para debatir a cerca de los desafíos a los que se enfrenta la universidad. Uno de los paneles, sobre la "contribución de la universidad a la revolución tecnológica" estuvo compuesto por la propia Oliver, además del reconocido físico español Ignacio Chirac, y la responsable de investigación de IA conversacional en Google, Pilar Manchón.

Manchón explicó que el principal objetivo de las IA debe ser poner "a las personas en el centro de todo". Por este motivo sería bueno "ralentizar el lanzamiento de productos hasta que la sociedad esté suficientemente madura" y tengan las herramientas. Esto no quiere decir parar la investigación, pero sí "ser responsables".

La científica reclamó invertir mucho más dinero "en asegurarnos de que el uso de las IA es seguro antes de lanzarlas. La sociedad no debe ser conejillo de indias, eso no está bien", remarcó. Para esto, explicó que no solo son necesarios técnicos, sino incluso filósofos y teólogos para resolver los dilemas éticos.

Falta regulación y movilización social

Para Oliver, las Inteligencias Artificiales tienen el potencial de la cuarta revolución industrial y pueden cambiar totalmente la sociedad. Recordó que ahora mismo la Unión Europea está debatiendo el primer reglamento sobre las IA con más de 3.000 enmiendas.

Pese a todo, para la científica "falta movilización social". "Como sociedad no estamos lo suficientemente empoderados para decidir el desarrollo tecnológico que queremos. El que queremos nosotros, no las empresas que tienen el monopolio", reivindica.

Oliver matizó de hecho que no todos los desarrollos tecnológicos significan progreso. "Mirad dónde estamos en el cambio climático, mirad la desigualdad que hay. Cómo puede ser que la tecnología avance tan rápido y sigamos así. No encaja. Deberíamos inspirar a los estudiantes a que sean críticos con el desarrollo tecnológico, porque la realidad es que un puñado de empresas están decidiendo por nosotros".

Además de esto, los expertos también denunciaron que es necesaria una mayor regulación. "La comida, los juguetes, los vehículos, cualquier producto que consumen los humanos tiene una regulación. No puede ser que lo que le damos a nuestro niño de dos años o usamos nosotros la gran mayoría de tiempo del día no tenga ninguna regulación. Eso me parece muy irresponsable", denuncia Oliver.

Para la experta es fundamental que la ciudadanía "sepa que la información que consumen es verdadera y no una noticia falsa, que no le van a estar robando sus datos personales. Esto es un reto por todo el contenido que usa la IA para entrenarse".

Aprender durante toda la vida

Las IA van a eliminar puestos de trabajo. Eso es inevitable. Pero esta vez tiene una particularidad. Como explica Manchón. "Hablamos de profesiones que requieren de mucha formación previa, informática, medicina, industrias extractivas... Por eso es importante que estemos formándonos a lo largo de toda la vida, ahora ya se ha convertido en obligatorio", explica.

Sin embargo para Oliver esto también tiene un lado positivo. "Los seres humanos podemos aprender durante toda la vida. No tiene sentido dejar de estudiar a los 22 años y pensar que vamos a rentabilizar ese conocimiento toda la vida. Y a la vez es maravilloso saber que voy a poder estar aprendiendo siempre".

Esto, la velocidad trepidante de la tecnología, es un gran reto para las universidades. Como explicó Graciela Do Mato, miembro del Consejo Directivo Central Provisorio de la Universidad Tecnológica UTEC-Uruguay "las universidades tenemos que adaptarnos rápido a los cambios sociales, si no van a haber otros que lo van a hacer".

Hay campus de hecho, como el de Cardiff, que ya tienen asumida esta realidad. Según Cara Atchinson, vicerrectora de esta universidad, "los alumnos tienen necesidad de aprender de por vida. Todos los estudiantes que salen de la universidad lo hacen con una mochila de conocimientos para aprender a refrescarse cuando lo que saben se queda obsoleto. Esta consideramos que es la enseñanza más importante", explicó Atchinson.

Para eso, universidades de América Latina también están incluyendo estrategias para incluir a las personas adultas que salieron de la universidad hace tiempo. El Gobierno, de hecho, ya ha anunciado un impulso a las microcredenciales en todas las universidades, es decir, cursos para adultos que puedan aprender nuevas habilidades en los campus.

Verificar bien las IA

Para Oliver hay una gran pregunta detrás de todo este avance tecnológico, que es el hecho de que las IA todavía están en un estadio muy temprano. "La gente tiene que entender que estas Inteligencias Artificiales no tienen presunción de veracidad, que muchas cosas de las que dicen no son ciertas", explica Oliver.

Por el momento, según la experta, nos encontramos en un periodo de transición. "Tenemos el reto de equilibrar esta tecnología de manera útil y responsable, para asegurarnos de que nos sirve a nosotros", remarca la científica.

Pese a todo, explica Manchón, los campus se presentan a otro problema más. "Sabemos que muchos ya están redactando regulaciones respecto al uso de las IA y eso es muy bueno. Pero la realidad es que cuando lleguen a publicarlas probablemente la tecnología haya avanzado tanto que estén obsoletas", remarca.