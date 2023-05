El pasado 8 de febrero la Coordinadora de las Plataformas en defensa de la ley de Dependencia del País Valencià y el sindicato CGT dirigieron un escrito a la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, en el que solicitaban que las listas de espera para acceder a residencias, centros de día, ocupacionales, atención temprana... sean públicas. Porque no es lo mismo saber si por delante hay 3 personas, 300 o 3.000. La planificación familiar cambia cuando el tiempo de espera son unos meses o unos años.

La exigencia de ambas organizaciones se basa en una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoce la vulneración de las listas de espera, y condena a la Conselleria de Igualdad a indemnizar a un afectado por "incumplir" la lista de espera en un centro de día.

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/11/08/tsj-acusa-igualdad-incumplir-lista-78284322.html

"En el escrito de febrero dirigido a Aitana Mas se solicitaba que, en ejecución de dicha sentencia, la consellera ordenara la publicación de las listas de espera como garantía de transparencia en la adjudicación de plazas, y se le advertía de la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía, tras la confirmación por parte del mismo TSJCV de un caso de fraude en el que se había alterado el orden de la solicitud de un afectado", explican desde la coordinadora.

Y añaden: "La consellera no se ha dignado ni a contestar al escrito que le ofrecía la posibilidad de mantener una reunión para poner de manifiesto la problemática que viven los afectados y sus familias ante la incertidumbre de desconocer el estado de tramitación de sus solicitudes, el reconocimiento de su derecho a una plaza pública y el orden en la lista de espera".

«No hay voluntad de cambio, por eso vamos al juzgado»

«Si no hay voluntad para cambiar las cosas hay que obligar a la Administración a revertir esta situación y eso sólo se puede hacer desde los juzgados. Reivindicamos algo que es de justicia. Es retrógrado, en pleno siglo XXI, que una persona no sepa qué puesto ocupa en la lista de espera cuando, además, hemos comprobado que ha habido fraude en la adjudicación de la plaza a una de las familias. Y pudimos comprobarlo al acceder a la lista de espera, a través del juzgado. Esto no se puede consentir. Lo que no se ve no existe y no nos vamos a callar hasta conseguir lo que consideremos es justo», denuncia la abogada de las Plataformas en Defensa de la ley de la Dependencia, Sandra Casas.