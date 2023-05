Eusebio Monzó ha tenido un recorrido político plagado de sobresaltos. Apodado por Rita Barberá como el "Messi" de su candidatura (que perdería contra Joan Ribó), el exsecretario autonómico y exconcejal del PPCV ha sido imputado en hasta tres ocasiones, con otros tantos archivos. Defiende que los casos de corrupción que cercaron a su partido se sobredimensionaron y que ahora esa imagen ya ha quedado atrás. Hoy mira los toros desde la barrera de la universidad, donde es profesor, y aunque no cierra la puerta a un posible regreso a la primera línea de la arena parlamentaria, asegura que vive menos estresado y que aprovecha el tiempo que la docencia le deja para disfrutar de los suyos.

¿A qué dedica ahora su tiempo?

Trabajo en la universidad, en el área de innovación. Para mí es un verdadero privilegio estar en una de las mejores universidades politécnicas de España, según el ranking de Shanghái. Además, poder ayudar administrativamente a los mejores profesores e investigadores de nuestro país en docencia e investigación supone todo un reto. Por otro lado, y a nivel personal, dispongo de más tiempo para estar con mi familia y amigos.

¿Cómo ha sido volver a vivir una legislatura desde la barrera?

La situación y el ritmo de vida es muy distinto, además el nivel de estrés es menor sin una responsabilidad política. En cualquier caso, sigo en contacto con el PP como miembro del equipo que asesora a Carlos Mazón, en la elaboración del aspecto económico del programa; además, participo también en el comité de expertos del modelo de financiación autonómica, que de forma independiente informa a todos los grupos parlamentarios de las Corts cada vez que se les requiere.

¿Volvería a la política?

Primero hay que ganar las elecciones, después Dios dirá. Para mí la vida política supone un servicio a los ciudadanos, y es algo que desgasta mucho a nivel personal. Actualmente los políticos no están bien valorados por la opinión pública, y aunque en ocasiones esta imagen denostada está más que merecida, en muchas otras no ocurre así. En mi trayectoria política he tenido el gusto de conocer a personas que han defendido fielmente sus valores e ideas, a pesar de opiniones contrarias, pues consideraban que esto era lo mejor para el Gobierno.

¿Mantiene contacto con María José Catalá?

Hace tiempo que no hablo con ella, pues está en plena campaña y es difícil. De todas formas, mi relación con María José no se refiere únicamente a mi periodo en el Ayuntamiento de València, coincidimos previamente en conselleria, ella como consellera de Educación y yo, secretario autonómico de Hacienda. Posteriormente, siendo yo portavoz en el ayuntamiento, fue nombrada para coger las riendas del PP de València, y desde el primer momento me puse a su disposición. Creo que va a ser una gran alcaldesa, es de las que se deja la piel cada día y tiene un equipo fantástico, conozco a cada uno de los que lo conforman.

¿Y que opinión tiene del nuevo líder autonómico Carlos Mazón?

El contacto con Carlos Mazón ha sido menor. No obstante, nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando él y yo ejercimos distintas responsabilidades en Alicante. Ha tenido desde entonces una gran evolución, sobre todo desde que fue nombrado presidente del PPCV. Ha estado en contacto con las personas de cada municipio desde el primer día, y así ha podido conocer los problemas reales de cada uno de ellos. Seguro que cuando sea president de la Generalitat no perderá este contacto y esta energía en defensa de nuestros intereses.

¿Es más de la primera o del segundo?

Con María José, al haber formado parte del mismo Gobierno, he pasado más tiempo y nos conocemos mejor. A Carlos Mazón espero ayudarle en lo que necesite.

¿Pactaría con Vox?

Por experiencia, puedo decirle que Gobernar no es algo sencillo, y aún resulta más complicado si el gobierno está formado por varios partidos. En este sentido, estoy seguro que el señor Puig podría explicar mejor su experiencia de gobierno con la señora Oltra. Considero que es mejor un gobierno en solitario, aunque dados los valores de la vida y de la familia que defiendo, no tendría inconveniente en pactar con cualquier partido que también los defendiera.

¿Comparte el diagnostico tan negativo que hace el PPCV de València y la Comunitat Valenciana?

Los valencianos tenemos que estar unidos en la defensa de nuestros intereses, en particular, en el cambio de modelo de financiación que consiga igualar nuestros ingresos al de cualquier ciudadano de España. Somos la comunidad peor financiada desde que existe el modelo de financiación. De todas formas, el gobierno valenciano actual dispone de 4.000 millones de euros más de los que disponíamos hace una década por la crisis financiera. A pesar de la cifra anterior, no he visto más colegios, ni más hospitales, ni mejores servicios públicos, y éste es uno de los motivos por los que debería volver a gobernar el PP en la Comunitat Valenciana.

¿Cree que el Partido Popular se ha alejado de la imagen de partido cercado por la corrupción?

Creo que sí. Por desgracia hubo algunas personas que se aprovecharon de su situación, y esto perjudicó la imagen de todo el partido; no obstante, pienso que como partido se ha sabido dejar atrás esta imagen. También creo que quien hoy gobierna la Generalitat se encargó de manera indiscriminada de llevar al juzgado y a los medios de comunicación cualquier sombra de sospecha. Todo esto provocó una apariencia errónea sobre todos los que formaban el gobierno del PP, y por ello fuimos castigados en las elecciones. En su día fuimos portada de periódicos, pero cuando fuimos absueltos nadie se acordó de publicarlo. En mi caso, fui imputado por tres veces y afortunadamente nunca se ha podido probar nada contra mí, entre otras cosas, porque nunca hubo nada, y como mi caso, más de doscientas personas que pasaron por lo mismo. Resulta que, a día de hoy, quien daba lecciones de justicia, hoy tiene que dar explicaciones.

Observando desde fuera, ¿cómo valora la acción de Puig y el Consell en estos cuatro años?

Después de tantos años esperando para poder gobernar, han perdido su oportunidad de realizar un buen gobierno. En cualquier caso, lo que piense yo, importa poco. Los ciudadanos son los que mejor se van a pronunciar en las próximas elecciones.