La UPV denuncia a la Acampada por Palestina tras el "enorme daño económico" al suspender el foro de empleo

El rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla, anunció este miércoles una denuncia contra la Acampada por Palestina tras el "enorme daño económico" que su cancelación produce al campus.

Así se ha expresado el responsable de la UPV en una rueda de prensa tras los acontecimientos de la noche del martes, cuando 7 furgones y decenas de agentes de Policía Nacional desembarcaron en el campus de Vera porque un centenar de personas trasladaron la acampada frente a la feria de empleo.

Finalmente la policía se marchó y la universidad permitió que acamparan ahí, pero suspendió la feria por razones de seguridad. "Sabemos que hay empresas en el punto de mira de los acampados, y no entendemos por qué. Hemos revisado los listados de Naciones Unidas y no aparece ninguna de ellas. En esas condiciones no se podía celebrar el foro".

De momento no hay estimación económica, pero el rector ha avanzado que habrá un alud de reclamaciones de empresas a las que muy posiblemente habrá que indemnizar tras haberse desplazado a València. El foro de empleo queda suspendido sine die, y de momento no se baraja celebrarlo este año, aseguró Capilla.

La solución en un documento

La clave para desmontar la acampada está en un papel. En concreto, en unos nuevos compromisos de la UPV en relación con la guerra de Gaza, que los estudiantes reivindican que se lleven al Consejo de Gobierno (máximo órgano de representación) el próximo 6 de junio.

El documento es muy parecido al que aprobó este martes la Universitat de València en su Consejo, y contiene medidas como condenar explícitamente "la masacre en Gaza a manos de Israel", abrir una línea de becas para estudiantado palestino o incorporar cláusulas en los contratos públicos de la universidad para que no puedan concurrir empresas que no respetan los derechos humanos.

Capilla aseguró en rueda de prensa que ven ese documento con "muy buenos ojos", y que estaba "avanzadísimo" antes de los actos vandálicos de la semana pasada en el campus que rompieron las negociaciones, y sobre todo del boicot a la feria de empleo que ha acabado de separar a las partes. Antes el terreno era la mesa de negociación y ahora, según declaraciones del rector, son los juzgados.

Los acampados piden garantías de que ese documento se llevará al Consejo de Gobierno para desmontar las tiendas. Capilla, por su parte, lamenta que "desde hace mucho tiempo el objetivo estaba claro cuál era".

No solo estudiantes

Otra realidad que denunció Capilla es que la acampada de estudiantes ha dejado de tener sólo estudiantes. "Esa es una de las cosas que más nos preocupa desde el primer día que lo supimos. Si la acampada estuviera formada sólo por estudiantes nuestros les habríamos dado muchas facilidades", explicó.

El foro de empleo que se celebraba este martes iba a acoger durante 3 días a 250 empresas por las que miles de estudiantes iban a pasar para dejar sus currículums. La medida, implantada hace unos años, ha demostrado ser un éxito ya que supone que miles de estudiantes encuentren un puesto de trabajo al año siguiente o al acabar la carrera. Es la herramienta de promoción de empleo más eficiente de la Politècnica, aunque todo indica que los estudiantes de este año se quedarán sin foro.

