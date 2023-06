El PSPV dirá "no" a la investidura de Carlos Mazón como president de la Generalitat. Así se lo ha trasladado la delegación socialista, sin Ximo Puig, al candidato del PPCV en una reunión que se planteaba como un mero trámite para confirmar que no hay opción de una abstención de los del puño y la rosa, que con su cierre en banda buscan aislar a la formación conservadora con Vox, a quien presentan como su socio natural y única vía para alcanzar el Consell.

Con esa estrategia de la izquierda clara desde hace días, la delegación de los populares, integrada por Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca y Miguel Barrachina, ha querido dar la vuelta a la tortilla y proyectar justo lo contrario: un escenario de pactos abierto para el PP, en el que puede buscar apoyos para la investidura de forma "transversal".

"Hemos venido con una idea muy clara. El PP quiere un Gobierno transversal, no por bloques, y en el que se identifiquen la mayoría de valencianos", destacó Llorca tras el encuentro, de cerca de una hora de duración. Mazón solo comparecerá ante los medios al finalizar la ronda de contactos.

Para pedir esa abstención socialista, los negociadores de la formación conservadora han presentado a Arcadi España, Rebeca Torró y María José Salvador 35 puntos "de coincidencia entre programas", como financiación, agua, sanidad o renovables, según han enumerado, pero no han sacado al PSPV de su "no rotundo". "Han preferido no entrar en lo que nos une sino exhibir lo que nos separa", lamentó Barrachina.

Precisamente, la parte socialista ha incidido en esa brecha insalvable entre ambos partidos. Según España, PSPV y PPCV son "opciones contrapuestas" y ahora es "responsabilidad" de los populares el "buscar acuerdos". El conseller en funciones no duda de quién es su potencial aliado: "Todos sabemos que la historia va a acabar con un acuerdo con Vox, no estamos haciendo ningún spoiler", ha señalado.

La Mesa y los plazos

Los de Mazón también han propuesto a los socialistas llevar esta "transversalidad" a la Mesa de las Corts, planteando que todos los partidos con representación parlamentaria tengan un puesto, en un claro intento de contentar a Vox, que exigirá tener representación en este órgano, decisivo a la hora de marcar los tiempos de la cámara.

Una oferta que también ha sido declinada con "rotundidad" por el PSPV, por lo que ahora mismo se repartirían entre populares (3) y socialistas (2) y Compromís y ultras se quedarían sin nada. Esos nombramientos, que se producirán el 26 de junio en el pleno de constitución de las Corts, serán la primera pista para medir el estado de la negociación entre PP y Vox.

La siguiente fecha clave será la de la investidura. El PP aseguró este jueves que "cuanto antes, mejor", pero admitió que el calendario "aboca" a celebrar el primer pleno "los días previos" a las generales del 23J. En concreto, según los cálculos del partido, "muy probablemente" será "entre el 17 y el 21 de julio".

Será clave qué día se fija para esa sesión, en la que no tiene por qué votarse la investidura. El reglamento fija que tras la intervención del candidato "la Presidencia de las Corts suspenderá la sesión por un tiempo no superior a veinticuatro horas", lo que permitiría a Mazón gozar de un último mitin a pocas horas de la jornada de reflexión del 23J y postergar la votación al lunes 24, el día siguiente de las generales.