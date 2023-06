El PP valenciano deberá alcanzar algún tipo de acuerdo con Vox para que Carlos Mazón sea investido nuevo president de la Generalitat. Es el empedrado camino al que está abocado el líder de los populares en la Comunitat Valenciana después de que tanto PSPV como Compromís avanzaran este lunes que se opondrán al nombramiento de Mazón como jefe del Consell, aunque sí que acudirán a la ronda de contactos, que según la propuesta del PPCV arrancará el jueves.

A nadie sorprende que los partidos de izquierda se opongan a facilitar la llegada de Mazón al poder, pero con esta negativa por anticipado, socialistas y valencianistas tratan de evidenciar que los populares valencianos no tienen vías alternativas a la ultraderecha. Solo pueden mirar hacia el partido de Abascal, lo que complica la estrategia de Génova de dilatar las negociaciones hasta después del 23J. Además, Vox empieza a impacientarse ante la ambigüedad del PP, a quien este lunes exigió claridad y celeridad en las negociaciones.

Mazón, en la línea de Génova, ha venido escondiendo sus planes para alcanzar la presidencia de la Generalitat. Ambas direcciones insisten en que su objetivo es lograr "Gobiernos estables" con pactos en "objetivos concretos" y con el programa del PP como línea roja. Pero para eso primero hay que sacar adelante las investiduras, que llegarían en plena campaña de las generales y con el agravante de que el candidato de Vox en la Comunitat Valenciana, Carlos Flores, es un condenado por violencia machista.

Y para ese pleno de investidura los números no le salen a los populares valencianos sin Vox. Contando con el 'no' que ya avanzan PSPV y Compromís, los de Mazón, con 40 diputados, necesitan diez 'síes' de la formación de extrema derecha en primera ronda (donde se requiere mayoría absoluta, 50 escaños) o un mínimo de siete apoyos y ningún 'no' de Vox en segunda ronda, cuando solo se necesitan más votos a favor que en contra, para superar los 46 votos negativos que ya adelantan socialistas y valencianistas.

La dirección autonómica del PP informó a última hora de ayer que ha convocado formalmente a esas reuniones a las tres fuerzas: el jueves al PSPV, el lunes a Compromís y el martes, a Vox. Todos los encuentros tendrán lugar en las Corts a las 10.00 horas y en estos el presidente del PPCV estará acompañado por Miguel Barrachina (director de campaña del PPCV) y Juan Francisco Pérez Llorca (vicesecretario de Organización del PPCV). Mazón reiteró su “predisposición al diálogo para cumplir con el mandato de representación manifestado por el conjunto de la sociedad valenciana”.

La izquierda afea la "pantomima"

Antes de conocer estos detalles, PSPV y de Compromís ya habían cerrado la puerta a cualquier tipo de acuerdo para investir a Mazón. El president en funciones, Ximo Puig, se mostró "dispuesto a dialogar" con el aspirante del PPCV, pero fuentes cercanas al líder de los socialistas valencianos dejaban claro que la asistencia será meramente protocolaria ya que "el socio del PP es Vox". "Es una pantomima para blanquear a la ultraderecha. Que dejen de marear", aseguraban.

Por su parte, Joan Baldoví dio a entender que será él el encargado de verse con los populares y fue también muy claro sobre la posición que trasladará a Mazón. "Escucharé con mucha atención y le anunciaré que nuestra oposición será firme, constructiva, correosa y útil en defensa de lo ganado en estos últimos ocho años", avanzó el de Compromís, quien afeó que el PP busque una investidura "gratis".

Pistas desde Madrid

Ante el silencio de PP y Vox en la Comunitat Valenciana, las pistas más claras del estado de la negociación llegan desde las direcciones nacionales de estos partidos. El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, insistió en que la formación popular intentará "hasta el final" formar gobiernos sin Vox en España y "también en las comunidades autónomas", un escenario que ven "factible", aunque la formación de Alberto Núñez Feijóo depende de Vox en la valenciana y en otras cuatro autonomías.

Una posición opuesta a la de Vox, que aunque "mantiene la mano tendida" al PP sigue exigiendo entrar en los ejecutivos autonómicos en los que son indispensables y aprieta con los tiempos. Este lunes volvió a incidir en esto, reclamando que los pactos cristalicen antes del 23J y reivindicando que el resultado del 28M arroja el "mandato de construir una alternativa". "La única posibilidad de alternativa es pactar con Vox", avisó antes de confirmar que "hay contactos en todas las regiones".