"He conseguido ser madre porque he removido cielo y tierra y he contado con el apoyo incondicional de mi familia. El sistema no me ha informado de nada. No hay un protocolo obligatorio y debería haberlo, porque lo más probable es que te quedes estéril, pero nadie te informa de las distintas opciones que se pueden llevar a cabo pro si, en el futuro, cuando superes la enfermedad, quieres ser madre. Te sometes al tratamiento y la regla se va. Y ya no la vuelves a tener nunca más. Pero nadie te informe antes de lo que puedes hacer. La única opción es que el oncólogo lo considere oportuno y esté sensibilizado con este tema". Así de claro habla Ana Belén Ramón, una mujer valiente y decidida que ha conseguido ser madre a pesar del cáncer y ahora quiere visibilizar y poner el foco en los infinitos problemas con los que se encuentra y conviven los pacientes oncológicos más jóvenes, tanto los que están enfermos como los que han superado la enfermedad.

