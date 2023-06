El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores no había tenido nunca antes interna a una persona ciega. Hasta que llegó Abdelhak, un joven marroquí que fue detenido en una estación de autobuses en Burgos por carecer de la documentación que le pedía la policía. Le trasladaron a València y lo ingresaron en el CIE de Zapadores, un lugar inaccesible para una persona ciega que además carecía de bastón para poder orientarse. Allí pasó 9 días. Ayer, sin embargo, fue puesto en libertad, tal y como exigía la Campaña CIEs No que dio a conocer el caso y denunciaba "la vuneración de derechos fundamentales de este joven".

Desde la Campaña CIEs No, sin embargo, desconocen los motivos por los que el joven y su compañero han sido puestos en libertad ya que "jamás debieron entrar en el CIE aunque desconocemos el argumento por el que han tomado la decisión. No sabemos si ha sido decisión del propio juez que ordenó el ingreso, del juez de control o de la subdelegación del Gobierno". La presión social (de entidades, activistas y políticos, en redes y medios de comunicación) no ha pasado desapercibida ya que era la primera vez que se encerraba a una persona ciega en unas instalaciones que no están adaptadas a discapacidad alguna.

Desde CIEs No exigían la puesta en libertad inmediata de Abdelhak y su acompañante M.A. y estaban preparados para ello. Y es que desde la entidad lamentan que, en muchas ocasiones, las personas que están allí encerradas son puestas en libertada a horas intempestivas y en un "desamparo total". "Cruz Roja es la entidad que debería cubrir la asistencia de estas personas y concluir la intervención social porque así lo marca el reglamento del funcionamiento interno del CIE, pero la realidad es bien diferente. Desde CIEs No ya habíamos previsto una salida diga para los dos jóvenes y así ha sido", explican desde la entidad.

Abdelhak estaba en el CIE de Zapadores desorientado e indefenso. Ahora está siendo atendido por la Campaña CIEs NO que no olvidan al resto de internos que permanecen allí, encerrados por no tener los papeles en regla. "Queremos dar las gracias por el apoyo recibido en este caso y seguimos trabajando por el cierre de todos los CIE y por el fin de las deportaciones", escriben en sus redes sociales desde la Campaña CIEs NO.