Esteban González Pons y Alberto Núñez Feijóo se conocieron cuando tenían treinta y pocos años y eran los más jóvenes en la ejecutiva del PP de Aznar. Y los que no hablaban. La estrecha colaboración política ahora (ha sido el escudo del candidato a la presidencia en entuertos varios) es el fruto de una relación personal, dice.

¿Está donde quería estar?

Estoy donde es mi deber estar. Seguiría en Bruselas, donde creo que he sido mejor político, pero mi deber en este momento decisivo para nuestra tierra es estar en la candidatura al Congreso.

Un político de cargos importantes decía que los políticos, como los cantantes de coplas, no saben retirarse. No sé si hablaba de usted, que parecía que estaba ya de salida, o por Puig.

Soy una especie de Antoñete. Los mejores momentos me están llegando al final. En el caso de Puig, creo que ha sido un gran presidente de la Generalitat. Se le deben muchas cosas y tengo la esperanza de que desde la posición que ocupe siga siendo un recurso político e institucional.

¿Va a ser ministro? Algunos ya lo ven con ese hábito.

Ser ministrable es una condición terrible. Yo ya lo fui, fracasé y prefiero que no me vuelvan a meter en ninguna quiniela. Mi objetivo se cumple con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del Gobierno. Es un objetivo no solo político, sino personal.

¿Aceptaría ser ministro de un Gobierno con Santiago Abascal de vicepresidente?

Ser ministro es un encargo que no se debe rechazar. Pero esta campaña la estamos haciendo para gobernar en solitario.

Tras el debate ha crecido la corriente de opinión de que Feijóo es el que manipula los datos y retuerce la verdad.

No es una corriente de opinión, es la campaña electoral socialista.

No todos los datos que dio Feijóo en el cara a cara se han demostrado ciertos.

Todos los datos de Feijóo en ese debate se pueden contrastar. El que más mintió fue Pedro Sánchez. Las mentiras de Feijóo es el contrarrelato socialista. Tendrá el éxito que tenga la campaña del PSOE, pero los españoles saben que Feijóo es el adulto en la habitación de la política.

¿Entonces Feijóo no ha mentido con las pensiones? Mire lo que pasó en TVE.

El PP nunca congeló las pensiones. El PSOE sí, y además con el voto a favor de Sánchez y delante de mí, que voté en contra. Luego tuvo el cuajo de negarlo en el debate pretendiendo que le creyera a él antes que a mis ojos.

¿Para Feijóo no hubiera sido más fácil pedir disculpas?

Feijóo corrigió su afirmación. La humildad es una de las virtudes que estoy seguro de que no perderá con la presidencia.

¿Y usted no cree que se excedió con su tuit posterior? Sonó a amenaza a un medio público.

Invito a que los ciudadanos vean el telediario y saquen sus propias conclusiones.

¿Es posible un pucherazo en la España de 2023?

Totalmente imposible.

Está bien decirlo se ha creado también esa opinión...

Puede haber gente que se quede sin votar por negligencia propia o del servicio de correos, pero un pucherazo es imposible.

¿Pedro Sánchez es un trilero?

Es un aventurero y los aventureros están bien para las novelas, pero no para decidir sobre la economía diaria de cada casa.

Dijo en un acto en València que sin la presidencia del Gobierno el cambio en las autonomías no vale nada. No parece usted muy autonomista.

Soy muy autonomista y muy valencianista, pero tengo claro que para un verdadero cambio es necesario que se produzca en Moncloa. Si la política de crispación, división y enfrentamiento sigue promocionándose desde La Moncloa, cómo vamos a hacer un cambio en el modelo de financiación o cómo vamos a solucionar nuestro problema en la estación de Chamartín o el soterramiento de las vías en Alfafar. Para que los problemas valencianos se resuelvan es necesario que la política de Estado vuelva a Madrid y para la política de Estado es imprescindible el PSOE, pero es imposible con Sánchez.

¿Tan nefasto es, todo es él?

Sánchez es un político tóxico y el PSOE está intoxicado por Sánchez. Estas elecciones, si salen bien, tendrán la virtud de librar a España del sanchismo, pero también de librar al PSOE del sanchismo. El PSPV es buen testigo de esto. Me parecería increíble que algún socialista valenciano, después de perder la Generalitat, la diputación y las capitales de provincias, todavía se plantee devolverle el favor a Sánchez dándole su voto.

¿Y en este clima tan crispado, polarizado, ustedes no han tenido nada que ver? ¿Todo es el nefasto sanchismo?

Núñez Feijóo llegó para restablecer los puentes. Hemos hecho todo lo posible y nuestro objetivo es restablecerlos. Nosotros nos presentamos a estas elecciones con la intención de restaurar el espíritu constitucional.

¿España tiene un problema con Madrid? A veces los demás somos solo decorado. ¿Qué piensa hacer?

España no tiene un problema con Madrid. Toda Europa tiene un problema con las megalópolis. La C. Valenciana no debe esperar que por ley se elimine el atractivo económico y social de Madrid. Lo que debemos hacer es aprender a competir y ofrecer algo distinto. Málaga es un ejemplo. Valencia tiene que seguir siendo una ciudad muy cómoda.

¿No lo ha sido en estos años?

Tengo buenas palabras para Puig como presidente de la Generalitat, pero no para Joan Ribó como alcalde de Valencia. Creo que su alcaldía ha sido nefasta. Ha convertido a nuestra ciudad en una capital aldeana.

Financiación autonómica. Supongo que toca decir que se va a reformar de inmediato, pero así va desde 2014. ¿No estamos en un bucle lleno de mentiras?

La verdad es que la financiación autonómica no puede resolverse si no hay política de Estado dentro del PP y el PSOE. Se le echó la culpa al PP de una financiación que ni había diseñado ni votado ni podía resolver por sí mismo. Yo no voy a hacer lo mismo. No vamos a culpar al gobierno de Puig. Es una política de Estado. Solo así se puede avanzar también en el Derecho Civil valenciano.

Ha sido conseller deCultura, ha publicado dos novelas y va a por otra. ¿Se siente representado con un vicepresidente valenciano y titular de Cultura torero?

No puedo responder a esta pregunta con objetividad porque conozco y aprecio personalmente a Vicente Barrera desde mi infancia. Puede ser un buen conseller de Cultura con mentalidad abierta y con el que todo el mundo se sienta cómodo. A veces, los políticos más observados son los que hacen mejor gestión .

Sánchez ha dicho claramente que va a gobernar con Díaz. ¿Por qué ustedes no dicen que van a gobernar con Abascal?

No es verdad que Sánchez va a gobernar con Díaz. Es otra mentira. Sánchez con Díaz no llegará a los 135 escaños. Gobernará con Díaz, Junts, Esquerra, Bildu, la CUP. Sánchez y Díaz no dan ni para mondadientes. Va a gobernar con un colegio de frankensteins. Nosotros lo que decimos es que queremos gobernar en solitario. En segundo lugar, si no podemos, que se abstengan los socialistas como nosotros haríamos. Y si no, tendremos que estudiar otras fórmulas, quizá con Vox, porque lo que no puede ser es que el PP, si no saca mayoría absoluta, no pueda gobernar.

Utilizan el mantra de que apoyarían al PSOE, pero nunca lo han hecho y sí que lo hizo el PSOE en 2016.

Nunca ha sido necesario. No se ha dado el caso.

En 2019 se repitieron las elecciones.

También cuando se abstuvo el PSOE se repitieron previamente unas elecciones. Nunca se ha dado el caso. Pero si se diera, la palabra de Feijóo está dada.

¿Es perturbar la democracia, como dijo Feijóo, que los grupos pequeños apoyen a un candidato menos votado?

Es perturbar la democracia que partidos que no llegan al 10 % de los votos tomen decisiones que condicionan al 90 % de los votantes.

¿Sería un drama gobernar con el programa de Vox?

Sí, lo sería. El PP va a gobernar solo con su programa y este tiene líneas rojas insalvables.

«Amo demasiado a nuestro país como para entregarlo a los vengativos y permitir que el fascismo moderno reproduzca los errores del fascismo pasado». No sé si la diría hoy.

Es de un personaje de una de mis novelas que al mismo tiempo dice que tampoco puede dejar la política nacional en manos de la extrema izquierda woke. Yo soy partidario de reconstruir los puentes del centro. Me gustaría que el PP y el PSOE se sintieran mucho más unidos.

¿Cuándo fue la última vez que lloró?

Hace mucho. Es un signo de prevejez. En la vejez se llora. En la prevejez se deja de llorar. Se me ha hecho callo en los lagrimales.