La nueva consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha recibido la cartera de su departamento de manos del subsecretario de la hasta ahora Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, Salvador Broseta. La anterior titular del departamento, Gabriela Bravo, ya no es la titular de este departamento al haber sido elegida vicepresidenta segunda de las Corts, por lo que el traspaso de poderes ha recaído en Broseta.

La nueva titular de Justicia e Interior Elisa Núñez ha reiterado que acepta el cargo con "rigor y responsabilidad". Y ha defendido que "al gobierno valenciano le importa que todos los ciudadanos tengan acceso a una verdadera justicia, una justicia real, transparente, eficaz y eficiente y es nuestro objetivo desde ayer. Dotarla de los mejores medios", ha asegura en presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, la Fiscal Superior Teresa Gisbert, la presidenta de la Audiencia de València, Esther Rojo y el Fiscal Jefe de la provincia de València, José Ortiz.

Núñez Sánchez también ha tendido la mano a "todos los cuerpos de emergencias, de extinción de incendios y policia autonómica porque de ellos depende nuestra seguridad e integridad física y nuestro espacio natural. Estamos en sus manos y queremos escuchar todas las demandas que consideren imprescibles porque de ellos depende la integridad de nuestra comunidad", ha asegurado en presencia de la plana mayor de la Policía Autonómica. La nueva consellera ha señalado que su intención es "ponerme a trabajar ya" y quedar "a disposición para todo lo que puedan necesitar ustedes y todos los ciudadanos de la comunidad".

Al acto han asistido la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, el vicepresidente del Consell, Vicente Barrera, y el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, entre otros. Barrera ha destacado, en un breve parlamento, que el acto de hoy es "un ejercicio de democracia. Un acto de pura democracia. Hace ocho años hubo un traspaso de poderes. Y ahora se produce otro por decisión de los votantes". El vicepresidente del Consell ha explicado, "en nombre del presidente Carlos Mazón" que "lucharemos por hacer las cosas bien. Trabajaremos sin denuedo para conseguir un balance positivo dentro de cuatro años". Y ha destacado que las dos áreas que protagonizaban el traspaso de poderes, Justicia e Interior, "son fundamentales porque la democracia se basa en la seguridad. Si no hay seguridad, no hay libertad y si no hay libertad, no hay democracia. Tenemos unos cuerpos de seguridad maravillosos y trabajaremos por los ciudanos de Valencia, Castellón y Alicante".