Los tres autores de la agresión racista contra una frutería de Benicalap, regentada por una pareja formada por un paquistaní y una española, han sido condenados por sendos delitos de odio por haber actuado por motivos racistas, egún establece la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 19 de València. Las propias víctimas y una testiga de los hechos ratificaron ante la justicia que, además de golpearles y dañar la fruta y verdura, les gritaron “moro de mierda vete a tu país” y “qué haces follándote a un moro”, entre otros insultos.

El juez ha condenado a cada agresor por un delito de daños y dos delitos leves de lesiones con la agravante de cometerlos “por razón de raza, étnia o nación” (artículo 22.4 Código Penal), lo que implica una pena total a cada uno de ellos de 10 meses de multa con cuota diaria de 5€. Además, les impone una indemnización solidaria a pagar a las víctimas de 984,92€ por las lesiones sufridas y los desperfectos causados, 189,49€ por los gastos ocasionados a la sanidad pública y el valor de las costas procesales.

Las víctimas, que han ejercido la acusación particular representadas por Pilar Serrano, abogada de València Acull, han accedido a llegar a un acuerdo y no solicitar pena de prisión por las muestras de arrepentimiento de los acusados y su compromiso de no volver a actuar del mismo modo. No obstante, si no se paga la multa, el juez puede imponer un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente (artículo 53.1 Código Penal).

Ataque racista

En la sentencia se recoge brevemente los hechos, pero en la denuncia que formuló en su día la pareja se explica más ampliamente todo lo sucedido. A primera hora de la mañana del 2 de abril de 2021, los 3 acusados entraron en la tienda, empezaron a manosear y a arrojar al suelo las frutas y verduras, y cuando les llamaron la atención, golpearon e insultaron a las personas propietarias: “‘¡Calla puta, que te folla un moro! ¡Tú estás con el moro, puta guarra!’ y otros insultos similares que no recuerdo con precisión dado lo alterada que estaba en medio de esta situación.

Al mismo tiempo, se dirigieron a mi pareja: ‘Moro de mierda, ella es una puta y tú eres un mierda, vete de mi país!’”, denunció la mujer. Los agresores salieron de la tienda y siguieron tirando la fruta que estaba expuesta en la calle, incluso contra la fachada del edificio. El dueño trató de calmarles, pero entre los 3 comenzaron a darle puñetazos en la cabeza y la cara. Tanto él como ella sufrieron policontusiones. En la denuncia, además de detallar los golpes y los insultos, también se da cuenta de los 400 kilos de frutas y verduras destruidas por valor de más de 600€.

Los agentes de la Policía Local llegaron a las inmediaciones de la tienda poco después de haber sido alertados por el vecindario, que les indicaron quienes eran los autores de la agresión y por dónde habían huido. Los localizaron y detuvieron. Uno de los agresores les dijo a los policías al ser detenido: “En mi barrio no me llama la atención ningún moro de mierda”. Cuatro días después del ataque, numerosos vecinos y vecinas de Benicalap y de otros barrios cercanos, así como entidades sociales y colectivos antirracistas nos concentramos en la avenida Burjassot, con el lema Benicalap lliure de racismo, para manifestar nuestro rechazo a la agresión y nuestra solidaridad con la pareja de comerciantes.