14.518 profesores y profesoras están afectados por los errrores en las adjudicaciones de inicio de curso. O no les han incluído en la lista, o una persona con menos nota ha ganado la plaza que le correspondía, o directamente no les han tenido en cuenta. Así lo aseguran los sindicatos educativos, que se han concentrado esta mañana en la puerta del edificio de Conselleria de Educación en Valencia con decenas de docentes afectados.

En total, este año se ofertaban 21.800 plazas para docentes, interinos y funcionarios de carrera. De estas, 7.349 eran para maestros de primaria, y el resto para secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, FP, escuelas de adultos, etc.

Estas plazas están divididas por grupos, unos más afectados que otros. El único que no está afectado por los fallos en las listas es el de maestros, que engloba a más de 7.300 personas. El resto sí que han registrado errores en mayor o menor medida.

Uno de los peores es el del profesorado de FP, donde dos de cada tres personas se ha quedado fuera, porque un error en la aplicación informática ha creado dos listas y ha dejado sin contar los requisitos de la mayoría. El subdirector general de personal docente, José Pascual, ha afirmado, que esta duplicidad en las listas también ha sido un error al introducir los nuevos criterios en el programa informático, y que se corregirá para dar a cada docente la plaza que le corresponda.

Los sindicatos han presionado para repetir toda la adjudicación desde el principio, ya que consideraban que los errores habían sido "masivos". Pese a esto, la decisión de Educación ha sido "corregir los errores" y publicará una nueva lista con todos los fallos subsanados antes de finalizar la semana.

Esta medida supone que se paraliza la recogida de las credenciales de los docentes, que debía ser este martes 15 de agosto. Se trata de una situación inédita a menos de 15 días de que casi 22.000 profesores se tengan que incorporar a la faena.

El departamento dirigido por José Antonio Rovira achaca el error a un fallo en la aplicación informática "que está obsoleta" pero también a la "poca preparación" de la anterior Conselleria de Compromís, según ha explicado Sonia Sancho, directora general de personal docente.

Los responsables de Conselleria de Educación han negado que estos errores en las adjudicaciones vayan a afectar en nada al inicio de curso escolar, y aseguran que todos los profesores estarán en sus plazas en ese momento.

Tres nuevos procesos en un año

Han añadido que la aplicación se encontraba "obsoleta" y que no ha sido capaz de asumir las nuevas variables que tenían que introducir por todos los procesos de selección nuevos que entraban en vigor este año. Uno de ellos es la estabilización de 9.100 interinos a través de un concurso de méritos y un concurso oposición completamente nuevos para la administración. También ha influído la entrada en vigor de plazas con el requisito de B2 de inglés (donde ha habido errores) y la integración del profesorado de FP como docente de secundaria en lugar de como profesorado técnico. Tres novedades que han colapsado el sistema.

Para ser considerado profesor de secundaria (y cobrar 200 euros más al mes) era necesario tener una carrera universitaria, y el plazo para que todo el profesorado la tenga se acaba en 2026. La gran mayoría de docentes todavía no lo tienen, por lo que el sistema creó una lista con docentes que sí que tenían carrera y otra con los que no. En el caso de Vicent Arnau, uno de los afectados, sí que tiene la carrera pero no se le incluyó en esa lista, y para más inri varias personas con peor puntuación pasaron por delante de él en la adjudicación de destino.

Perjuicio a los afectados

Muchos de los docentes afectados protestaban en Conselleria por el perjuicio económico que les iba a producir este error en las adjudicaciones. "Con 50 años, una estabilidad y unos ingresos ¿Dónde me voy si no me dan plaza? Me parte la vida totalmente. Y si me la dan, pero tengo que cambiar de ciudad o trasladarme 300 km al día no sé quién me va a pagar el dinero de la gasolina. Lo que molesta es que personas con menos puntución hayan pasado por delante, tenemos que reclamar por eso", explica una afectada.

"Antes las adjudicaciones se hacían con papel y boli en Conselleria. Se suponía que hacer la adjudicación de forma telemática era un avance, pero al final parece lo contrario", denuncia David Martos, otro afectado. En su caso, si el error tarda un tiempo en resolverse, le puede salir caro a nivel económico, "me puede costar miles de euros cuando esto no es un fallo mío, y si es así reclamaré", reivindica.

Los sindicatos han criticado la decisión de Conselleria de "corregir errores" porque consideran que puede crear un efecto dominó, sobre todo si hay personas a las que les corresponde un primer puesto en la lista. "Hay que tener en cuenta que si se le da la plaza que toca a un aspirante, luego el afectado tiene que elegir y se la quitará a otro, y ese a otro. No sabemos cómo lo van a hacer pero confiamos en que antes de final de semana puedan tenerlo todo solucionado", explica Francisco Javier Zurita, de UGT, que reclamaba que se repitiera la adjudicación solo de los casos más graves.

Otros representantes como Marc Candela, del sindicato mayoritario Stepv, continúan apostando por repetir toda la adjudicación debido a la gran cantidad errores.