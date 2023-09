Turisme vuelve a poner en marcha su Bono Viaje 2023 para muchos valencianos y valencianas. Debido a la gran acogida que ha tenido esta iniciativa y pese al cambio de color del Consell, se ha decidido mantener la iniciativa con la finalidad continuar promoviendo el sector turístico de la autonomía valenciana.

De hecho la consellera de Turisme, Nuria Montes, avanzó en agosto su voluntad de prorrogar este programa durante 2024 tras comprobar la buena acogida, aunque se tratará con el sector la posibilidad de realizar algunos retoques en cuanto a intensidad de la ayuda y los días a disfrutar”.

Dinero y requisitos para disfrutar del bono viaje

El dinero que con el que cuenta esta temporada, que nació con el anterior Consell y con Francesc Colomer como secretario autonómico, ha aumentado hasta los 15 millones de euros, cantidad con la que se pretende generar más de 40.000 reservas en los diferentes alojamientos que se reparten a lo largo de la geografía de la Comunitat Valenciana inscritos al programa.

Además, otra de las novedades con las que está contando esta edición es que la ayuda ha subido hasta el 60% para las reservas de mínimo dos noches, mientras que los años anteriores era de un 50%.

Si eres una de las personas que quieren disfrutar del Bono Viaje 2023 ya puedes solicitarlo a través del trámite telemático que ofrece la Generalitat o mediante la plataforma web de la iniciativa. El plazo para este último tramo del año se abre hoy 1 de septiembre de 2023.

Y es que tras el éxito del primero de los dos tramos que se estableció para esta iniciativa -que fue del 16 de enero hasta el 31 de mayo de 2023- claramente enfocada en la desestacionalización, el segundo se prolongará desde el 18 de septiembre hasta el 22 de diciembre de 2023. Durante el conjunto de estos dos periodos se espera movilizar a más de 120.000 viajeros residentes en la Comunitat Valenciana.

Hoteles con el bono viaje en València

A continuación, se detallan todos los hoteles de la Comunitat Valenciana inscritos a la iniciativa este año:

Alboraia: Olympia Hotel Events & Spa.

Benissoda: La Sitja Hotel.

Bétera: Ad Hoc Parque.

Bocairent: Hotel l'Estació y l'Àgora.

Cofrentes: Hotel Torralba.

Cullera: Cullera Holiday y Hotel Santamarta.

El Puig: Olympia Ronda Hostel, Olympia Ronda I y Olympia Ronda II.

Gandia: RH Bayren Parc, RH Gijón, RH Riviera, Los Robles, RH Bayren hotel & spa y Villa Luz.

Manises: Port Azafata Valencia.

Requena: Balneario de Fuente Podrida.

Riba-roja de Túria: Hotel Muralleta.

València: AC Hotel Valencia, Ad Hoc Monumental, Barceló València, Blanq Carmen Hotel, You&Co Jardín Botánico Boutique, hotel Palacio Marqués de Caro, Casa Babel, Eurostars Gran Valencia, Eurostars Rey don Jaime, hotel Dimar, SH Inglés, SH Valencia Palace, Vincci Palace, l'Esplai València, hotel Las Arenas, Miramar, Neptuno, NH Center, NH Collection Valencia Colón, NH Las Artes, NH Las Ciencias, Olympia Universidades, Palacio Santa Clara, Palau de la Mar, Parador de Turismo el Saler, Port Feria Valencia, San Lorenzo boutique, Sohotel Valencia, Sorolla Centro, Vincci Lys y Vincci Mercat.

Venta del Moro: Entreviñas.

Hoteles con el bono viaje en Castellón

Alcalà de Xivert: Alcossebre Sea Experience y Gran Hotel las Fuentes.

Alfondeguilla: Mar de Fulles.

Benicarló: Parador de Benicarló.

Benicàssim: Finca los Pinos, Intur Azor, Intur Bonaire, Intur Orange, Termas Marinas el Palasiet y Voramar.

Cabanes: Via Natura.

Castelló: Castellón Center, Hotel Luz, Marina d'Or Playa e Intur Castellón.

Catí: Casa Banys d'Avella.

Culla: Mas el Cuquello.

Fuentes de Ayódar: Hotel rural las Viñas Viejas.

La Pobla de Benifassà: Hostatgeria Sant Jaume.

La Serratella: Abadia del Maestrat.

La Vilavella: Balneario de Villavieja.

Montanejos: Hotel Rosaleda de Mijares y hotel Xauen.

Morella: Cardenal Ram, Hotel el Cid y Rey Don Jaime.

Oropesa del Mar: Hotel Casa Arizo.

Peñíscola: Hotel Acuazul, Ágora spa y resort, Ananda beach rooms, Dios está Bien, Duna hotel boutique, Estrella del Mar, Gran Hotel Peñíscola, hostal boutique Olvido 22, hostal Peñíscola, RH boutique Portocristo, RH Casablanca suits, hotel y spa Castillo de Peñíscola, Joanna hotel & wellness, La Cabaña, Peñíscola Plaza suites y RH Don Carlos hotel & spa.

Segorbe: Hotel Martín el Humano.

Vilafamés: El Jardín Vertical.

Vinaròs: Hotel Duc de Vendôme, RH Vinaròs Aura y RH Vinaròs Playa

Hoteles con el bono viaje en Alicante

Alcalalí: Castell de la Solana.

Alcoi: Hostal restaurante Savoy, hotel Masía la Mota y Sercotel ciutat d'Alcoi.

Alicante: AC Hotel Alicante, hotel Albahía, Alicante Golf, Almirante, Boutique Alicante siglo XVII, Boutique Calas de Alicante, Boutique Isla de Tabarca, Eurostars Centrum, Carlos I, Casa Alberola Alicante Curio Collection by Hilton, Castilla Alicante, Daniya Alicante, El Mercat, Eurostars Mediterránea Plaza, hotel Mañet, hotel Leuka, hotel Serawa Alicante, La Finca Gold & Spa resort, Maya, Melià Alicante y Port Alicante.

Altea: Ábaco Altea, Cap Negret, Casa del Mar, El Fornet, SH Villa Gadea, hotel Tossal d'Altea, La Serena y Moona hostal.

Beniarbeig: Ad Hoc Vitae.

Benidorm: Los Álamos, Anna, Belroy, Benidorm Plaza, Brisa, Bristol Park, Caballo de Oro, Centro Mar, Cimbel, Cuco, Deloix, Don Pancho, Dynastic, Flamingo Oasis, Gala Placidia, Gastrohotel RH Canfali, Golden, Grand Luxor Village, hotel Agua Azul, hotel Avenida, El Palmeral, La Estación Benidorm, hotel Madeira Centro, Montesol, Poseidón, Poseidón Playa, RH Corona del Mar, RH Princesa, RH Royal, RH Sol, RH Victoria, Jaime I, Les Dunes Comodoro, Magic Cristal Park, Magic Rock Gardens, Marconi, Mareny Benidorm, Mediterráneo Benidorm, Mercure Benidorm, Milord's Suites, Olympus, Port Benidorm, Port Fiesta Park, Port Vista Oro, Primavera Park, Regente, Río Park, Riudor, Sandos Monaco Beach Hotel & Spa, Sol Costa Blanca, Sol y Sombra, The Agir Springs Hotel, The Level at Melià Villaitana, Villa del Mar Hotel Family Gourmet y Villa Venecia Boutique.

Benimantell: Nasilvana y Vivood Landscape Hotel.

Biar: La Façana y Mas Fontanelles.

Busot: Boutique hotel Sierra de Alicante.

Calp: AR Diamante Beach, Gran hotel Sol y Mar, RH Ifach, Port Europa, Roca Esmeralda, Suitopia Sol y Mar suites hotel y The Cook Book Gastro Boutique hotel.

Castalla: Hotel Artmonia.

Castell de Castells: Hotel Serrella.

Cocentaina: Hotel Anna.

Crevillent: Hotel Goya y Las Palmeras.

Dénia: Art Boutique hotel Chamarel Denia, Boho Suites Denia, Costa Blanca, Daniya Spa & Business, Denia Marriott la Sella Golf Resort & Spa, l'Hotelet de la Raconà, La Posada del Mar, Les Rotes, Los Ángeles, Noguera Mar, Nou Romà, Palau Verd y Port Dénia.

Elx: Hort de Nal, Huerto del Cura, Port Elche, Port Jardín Milenio y Tryp Ciudad de Elche.

Finestrat: Barceló Asia Gardens hotel & thai spa, Finca Fabiola y Nature Suits.

Guardamar del Segura: Eden Mar, Hotel Playas de Guardamar y hotel Meridional.

Xàbia: Hotel Jávea, Nomad hotel Xàbia Port, Parador de turismo de Jávea, Ritual de Terra hotel and spa, Sol de Jávea, Triskel y Villa Naranjos.

Xixona: Pou de la Neu.

L'Alfàs del Pi: Albir Playa hotel and spa, hotel Sun Palace Albir hotel and spa y hotel Noguera.

La Nucía: Barceló la Nucía Hills y Barceló la Nucía Palms.

La Vall de Laguar: Hotel restaurante Alahuar.

Mutxamel: Hotel Bonalba.

Orba: Hotel Mardenit.

Pedreguer: Syncrosfera.

Sant Joan d'Alacant: Hotel-residencia Abril.

Santa Pola: AJ Gran Alacant y Gran Playa.

Teulada: Hotel Swiss Moraira, La Sort y Serawa Moraira.

Torrevieja: Hotel Doña Monse spa & golf y Hotel Playas de Torrevieja.

Vall de Gallinera: El Secret de la Foradà B&B.

La Vila Joiosa: Hotel Allon Mediterrènia y hotel Blue Line.