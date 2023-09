El Bono Viaje que ofrece la Generalitat Valenciana para fomentar el turismo de cercanía está demostrando ser todo un éxito. La medida promueve que los valencianos y valencianas decidan visitar localidades dentro de la propia autonomía, lo que supone un impacto económico muy positivo para el sector turístico.

Este bono cubre hasta el 60 % de los diferentes servicios turísticos de la Comunitat Valenciana, siempre y cuando se reserven dos noches o más y el monto no supere los 600 euros. Además del alojamiento, el bono cubre servicios complementarios como comidas, tratamientos de salud y belleza o excursiones organizadas, siempre ofrecidas por el alojamiento.

Como novedad, la solicitud permanecerá ya abierta durante todo el programa de forma ininterrumpida con la finalidad de dar más flexibilidad a la decisión del viaje.

En cuanto a los tramos en los que se podrá disfrutar de la ayuda serán, como las ediciones anteriores, dos. Por un lado, el primero que comprenderá desde el 16 de enero hasta el 31 de mayo de 2023, y por otro lado el segundo desde el 18 de septiembre hasta el 22 de diciembre de 2023.

Durante esta nueva edición son muchos los alojamientos que han decidido adherirse a la iniciativa a lo largo de la Comunitat Valenciana, y esto ayuda a que aquellas personas que se beneficien de la ayuda tengan para elegir un gran abanico de posibilidades. Estos son todos los hoteles en los que te podrás alojar en Alicante con el Bono Viaje 2023:

Hoteles con el bono viaje en Alicante

Alcalalí: Castell de la Solana.

Alcoi: Hostal restaurante Savoy, hotel Masía la Mota y Sercotel ciutat d'Alcoi.

Alicante: AC Hotel Alicante, hotel Albahía, Alicante Golf, Almirante, Boutique Alicante siglo XVII, Boutique Calas de Alicante, Boutique Isla de Tabarca, Eurostars Centrum, Carlos I, Casa Alberola Alicante Curio Collection by Hilton, Castilla Alicante, Daniya Alicante, El Mercat, Eurostars Mediterránea Plaza, hotel Mañet, hotel Leuka, hotel Serawa Alicante, La Finca Resort, Maya, Melià Alicante y Port Alicante.

Altea: Ábaco Altea, Cap Negret, Casa del Mar, El Fornet, SH Villa Gadea, hotel Tossal d'Altea, La Serena y Moona hostal.

Beniarbeig: Ad Hoc Vitae.

Benidorm: Los Álamos, Anna, Belroy, Benidorm Plaza, Brisa, Bristol Park, Caballo de Oro, Centro Mar, Cimbel, Cuco, Deloix, Don Pancho, Dynastic, Flamingo Oasis, Gala Placidia, Gastrohotel RH Canfali, Golden, Grand Luxor Village, hotel Agua Azul, hotel Avenida, El Palmeral, La Estación Benidorm, hotel Madeira Centro, Montesol, Poseidón, Poseidón Playa, RH Corona del Mar, RH Princesa, RH Royal, RH Sol, RH Victoria, Jaime I, Les Dunes Comodoro, Magic Cristal Park, Magic Rock Gardens, Marconi, Mareny Benidorm, Mediterráneo Benidorm, Mercure Benidorm, Milord's Suites, Olympus, Port Benidorm, Port Fiesta Park, Port Vista Oro, Primavera Park, Regente, Río Park, Riudor, Sandos Monaco Beach Hotel & Spa, Sol Costa Blanca, Sol y Sombra, The Agir Springs Hotel, The Level at Melià Villaitana, Villa del Mar Hotel Family Gourmet y Villa Venecia Boutique.

Benimantell: Nasilvana y Vivood Landscape Hotel.

Biar: La Façana y Mas Fontanelles.

Busot: Boutique hotel Sierra de Alicante.

Calp: AR Diamante Beach, Gran hotel Sol y Mar, RH Ifach, Port Europa, Roca Esmeralda, Suitopia Sol y Mar suites hotel y The Cook Book Gastro Boutique hotel.

Castalla: Hotel Artmonia.

Castell de Castells: Hotel Serrella.

Cocentaina: Hotel Anna.

Crevillent: Hotel Goya y Las Palmeras.

Dénia: Art Boutique hotel Chamarel Denia, Boho Suites Denia, Costa Blanca, Daniya Spa & Business, Denia Marriott la Sella Golf Resort & Spa, l'Hotelet de la Raconà, La Posada del Mar, Les Rotes, Los Ángeles, Noguera Mar, Nou Romà, Palau Verd y Port Dénia.

Elx: Hort de Nal, Huerto del Cura, Port Elche, Port Jardín Milenio y Tryp Ciudad de Elche.

Finestrat: Barceló Asia Gardens hotel & thai spa, Finca Fabiola y Nature Suits.

Guardamar del Segura: Eden Mar, Hotel Playas de Guardamar y hotel Meridional.

Xàbia: Hotel Jávea, Nomad hotel Xàbia Port, Parador de turismo de Jávea, Ritual de Terra hotel and spa, Sol de Jávea, Triskel y Villa Naranjos.

Xixona: Pou de la Neu.

L'Alfàs del Pi: Albir Playa hotel and spa, hotel Sun Palace Albir hotel and spa y hotel Noguera.

La Nucía: Barceló la Nucía Hills y Barceló la Nucía Palms.

La Vall de Laguar: Hotel restaurante Alahuar.

Mutxamel: Hotel Bonalba.

Orba: Hotel Mardenit.

Pedreguer: Syncrosfera.

Sant Joan d'Alacant: Hotel-residencia Abril.

Santa Pola: AJ Gran Alacant y Gran Playa.

Teulada: Hotel Swiss Moraira, La Sort y Serawa Moraira.

Torrevieja: Hotel Doña Monse spa & golf y Hotel Playas de Torrevieja.

Vall de Gallinera: El Secret de la Foradà B&B.

La Vila Joiosa: Hotel Allon Mediterrènia y hotel Blue Line.

