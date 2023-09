Sin un 'Page' en las familias del PSPV

Emiliano García-Page no está en la ejecutiva ni entre los principales cargos del PSPV. Ni Javier Lambán, Odón Elorza o Tomás Gómez. Entre los referentes del socialismo valenciano no hay nadie que imite el papel del barón castellanomanchego o el expresidente aragonés como voz crítica frente a las negociaciones con el independentismo para buscar la investidura de Pedro Sánchez. Frente a las protestas de otras federaciones o de alguno de sus miembros destacados contra las concesiones al nacionalismo catalán, el PSPV cierra filas con el presidente del Gobierno en funciones.

La celebración de la primera jornada interparlamentaria con todos los parlamentos en los que los socialistas tienen representación ya constituidos evidenció esta mañana que el partido está, según palabras de su líder, Ximo Puig, "absolutamente unido y cohesionado" en torno a esta cuestión. Tanto ante la prensa como, sobre todo, en los mensajes internos, Puig mostró su apoyo al secretario general del PSOE en explorar la vía de negociación con el independentismo catalán sin cerrar la puerta a una amnistía y poniendo como barrera "el marco constitucional".

Puig, a diferencia de otros barones socialistas, no ha criticado la posibilidad de una medida de gracia a los líderes del "procés" con delitos pendientes. No la ha defendido abiertamente (se ha excusado en que es un debate que todavía no ha llegado porque el turno de investidura es de Alberto Núñez Feijóo), pero ha defendido que el camino emprendido por el Ejecutivo central "es el correcto" en el "reencuentro" con Cataluña. "Solución", "diálogo" o "convivencia" han sido palabras habituales en su discurso.

La defensa del expresident de la Generalitat de este acercamiento ni es nueva ni sorprendente, como tampoco lo es que no haya habido ni una sola voz crítica entre los presentes cuando las puertas se han cerrado, según varios participantes. Y no será porque el PSPV es un bloque granítico. Orgánicamente, como se vio en la confección de las listas para las generales, hay familias, sectores, afines y críticos, con sus idas y venidas, pero en toda la variedad de estas adscripciones nadie se opone a la búsqueda de los votos de Junts y ERC para gobernar España. O por lo menos, nadie lo manifiesta, ni en público ni en foros internos.

Diferentes familias

Pese a las diferentes filiaciones internas (en muchos casos, todavía fluctuantes ante los futuros procesos congresuales) las diferentes familias del PSPV se sitúan próximas a Pedro Sánchez. Puig se ha mostrado cercano al presidente del Gobierno en los últimos años y ha reiterado sus mensajes de apoyo hacia las medidas de acercamiento a Cataluña y la apuesta por la federalización del Estado. Por su parte, quienes han solido ejercer de crítica interna han sido, precisamente, los considerados 'sanchistas', que no van a revolverse contra el líder del PSOE, menos aún si quieren optar a dirigir la federación valenciana.

También tiene su lectura política. Puig ha reclamado a los suyos no desviar el foco con un asunto que no afecta a la Comunitat Valenciana directamente y que puede dar un respiro al PP en el Consell. Especialmente tras un inicio de curso educativo caótico que le está pasando factura al Ejecutivo autonómico en su primera prueba de fuego. Los del puño y la rosa son conscientes de que los populares (como exhibieron el miércoles con un acto en el Palau) tratarán de agitar el debate de la amnistía y que llegarán días convulsos.

Así, sin un Page (o un Lambán, un Gómez o un Rodríguez Ibarra) que alce la voz contra Sánchez dentro del PSPV, los de Puig saben que serán acusados por el PPCV de todo tipo de connivencia con el independentismo y que Mazón desplegará el discurso victimista desde la Generalitat, pero que frente a este, toca engrasar la maquinaria, centrarse cada uno en sus áreas y coordinar al máximo la acción institucional desde donde se gobierne, bien sea el Estado o bien los ayuntamientos. "Queremos un gobierno progresista principalmente por sus políticas sociales", sentenció ayer Puig.