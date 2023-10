En Meteored (Tiempo.com) estamos siguiendo muy de cerca el cambio de patrón en las borrascas que nos afectarán. Seguirá lloviendo en muchas regiones, en otras igualmente poco, o nada, pero a partir de depresiones hechas de otra pasta ya ajena a matices subtropicales y más afín a los polares marítimos. Podríamos decir que estas sí serán más típicas de nuestras latitudes, con núcleos fríos y grandes frentes nubosos que se extenderán desde su seno. Esas características ya las presentará la borrasca Ciarán, recientemente bautizada por la Met Office y prevista para mediados de la próxima semana. Su radio de acción será enorme.

Lejos de Aline o Bernard, que presentaron núcleos cálidos y un tamaño bastante pequeño, aunque los fenómenos asociados llegaron a ser catastróficos, los efectos de las próximas borrascas podrán notarse desde Islandia hasta el Estrecho de Gibraltar. Destacarán sobre todo los temporales de viento y marítimos, fruto de la gran profundización de esos ciclones, cuyo proceso en algunos casos será “explosivo”.

En apenas 24 horas la presión mínima de Ciarán se desplomará, pasando de 992 hPa a 963 hPa. Eso supone un descenso de 29 hPa, una cifra que supera sobradamente el umbral de las ciclogénesis explosivas en nuestra latitud (18-20 hPa en 24 horas). Así el sistema irá creciendo y extendiendo una lengua de aire polar por su flanco trasero, el occidental. En el delantero se extenderá un frente frío muy activo.

Esa línea de nubosidad dejará precipitaciones generosas a su paso por la península el jueves, esto según nuestro modelo de referencia. No en la vertiente mediterránea, tal y como viene sucediendo, aquí el poniente tira un muro infranqueable para los chaparrones. En cualquier caso, todo apunta a que en conjunto los acumulados ya no serán tan importantes como los recientemente vividos, porque las nubes no tendrán el extra de episodios pasados donde el aire subtropical más cálido era un mejor portador de humedad.

En detrimento de las precipitaciones, sí será más general el temporal de viento y marítimo. Habrá rachas de viento cercanas a los 100 km/h en muchas regiones españolas, pero también en Francia, las islas británicas o en Países Bajos. Después también en gran parte del Mediterráneo occidental. Esta será la consecuencia más directa de esa ciclogénesis tan abrupta. El oleaje será cosa del Atlántico y el Cantábrico, quizá con crestas de hasta 8 o 9 metros.

En la jornada del viernes parece que habrá una tregua pero será corta porque, tal y como mencionábamos, es tiempo de grandes borrascas y el sábado podría llegar otra similar al noroeste de Europa que también nos salpicará.