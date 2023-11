De 641 a 356 millones. Es el nuevo cálculo de la deuda de las empresas concesionarias de los departamentos de salud con la Conselleria de Sanidad, tal y como ha explicado el titular de este departamento, Marciano Gómez, durante su comparecencia en las Corts para desgranar los Presupuestos para 2024. Esta bajada de 300 millones respecto al último dato que se tenía en 2022, explican fuentes del departamento, es por el pago de las concesionarias de parte de esta deuda.

Gómez se ha puesto la bata de médico para desgranar y defender en las Corts el Proyecto de Presupuestos de su departamento para el próximo año, que ha citado como "el mayor de toda la historia" y tratar de diferenciarse del último elaborado por el Botànic en 2023. “No voy a amputar nada, voy a revascularizar el miembro”, ha justificado Gómez entre una serie de recetas donde ha incluido hemoglobina, corticoides y antidiabéticos así como "dieta" a la oposición para solucionar un "sistema sanitario enfermo".

“No vengo a hacer más de lo mismo porque sería cómplice del deterioro del sistema sanitario”, ha indicado al tiempo que ha señalado que este presupuesto "no es comparable con el del año pasado, es comparar un utilitario con un Ferrari y me da igual cuál sea cuál", ha explicado. Asimismo, ha indicado que en tres meses "no se puede implantar ningún tipo de modelo". "Nadie sabe curar si previamente no ha diagnosticado", ha señalado al tiempo que ha indicado que se ha "iniciado el camino" para ello.

El conseller de Sanidad ha aprovechado su comparecencia en las Corts para reclamar al Gobierno central el pago del Foga (Fondo de Garantía Asistencial, el gasto de atender a pacientes de otras autonomías o países), cifrado en 930 millones de euros. “Si el Estado no asume el papel como árbitro y moderador que le da la Constitución no vamos a poder avanzar”, ha señalado Gómez. Entre las reivindicaciones al Estado también ha añadido la petición de más plazas de médicos residentes MIR.

"Fortalecimiento Atención Primaria"

Gómez ha destacado el “fortalecimiento” de la Atención Primaria con la creación de una dirección general propia como “elemento diferenciador” y con el objetivo de hacer una “reforma asistencial y organizativa profunda”. Para este apartado se destinarán 730 millones de euros, un tercio de las cuentas totales para este departamento. También ha destacado la mejora de 20 millones para salud mental, con la creación de una oficina autonómica y la implantación de psicólogos en las escuelas.

También ha llamado a tener un “alto grado de ejecución”, especialmente en las inversiones de nuevas infraestructuras. Sobre estas, la oposición le ha pedido "más ambición" para incluir nuevas, aunque Gómez ha señalado que si no las hay es porque todavía quedan pendiente por ejecutar las presupuestadas en anteriores cuentas. "En julio la ejecución era del 16 % en inversiones, es un dato demoledor que evidencia cierta dejadez", ha sentenciado Gómez.