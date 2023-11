Un militante valenciano del PSOE se cayó en el autobús que iba camino a Madrid y fue trasladado en el hospital Ramón y Cajal. El socialista Nacho Carbonell Luján iba a participar en el acto en el que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, celebró la constitución de su Ejecutivo en esta nueva legislatura en el que asistieron ministros socialistas y miembros de la Ejecutiva Federal, entre otros representantes.

Una vez recuperado, el propio Nacho Carbonell Luján escribió en sus redes sociales: "Ya bien. Gracias por todo. Se ha quedado todo en un susto. Escáner cabeza bien, aunque un buen hematoma. Clavícula y codo magullados, no fractura ni fisura. Un buen susto. Gracias compañero. Gracias compañer@s del PSOE. En especial a Socialistas de la Comunitat de Valencia y Psoe Valencia ciudad". También indicó su agradecimiento "al personal sanitario del recinto del Ifema, del SUMMA 112 de Madrid y del personal de urgencias del Ramón y Cajal". Y aseguró que un compañero de organización acudió a la ambulancia de dentro del recinto y se puso en contacto con su madre: "No se fue hasta que salió el Suma que vino y no podía venir nadie en ambulancia".

Hasta José Luis Ábalos le mandó "todo su ánimo" y esperaba que "solo haya sido un susto. Espero tu pronta recuperación. Un abrazo", aclaró. Los militantes María Pérez Herrero y Borja Santamaría estuvieron "un buen rato conmigo en hospital", escribió.

Músculo valenciano

En ese acto, Ximo Puig, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, líderes de las tres principales corrientes en la federación valenciana, arroparon al líder en Madrid y trataron de exhibir unidad interna. De hecho, el PSOE convocó este acto para "reivindicar el papel que las Casas del Pueblo desempeñan y agradecer a la militancia su compromiso", según indicaron desde la formación.

El PSOE celebró este acto en un momento de alegría para el partido al lograr revalidar el Gobierno, pero también de preocupación por los ataques que han sufrido decenas de sedes socialistas en diversos lugares de España, con pintadas y lanzamientos de huevos en señal de protesta por los pactos de investidura y la futura aprobación de la ley de amnistía.