El acto festivo convocado ayer en Madrid por el PSOE para celebrar la investidura de Pedro Sánchez y rendir homenaje a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero fue aprovechado por los socialistas valencianos para proyectar unidad y tratar de alejar el fantasma de las viejas batallas internas que sobrevuela el partido desde la pérdida de la Generalitat y que ha cogido cuerpo en las fechas recientes después de que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, se quedara fuera en el reparto de ministerios de Sánchez.

No faltó ninguno de los máximos representantes de las tres principales ‘familias’ del PSPV: el propio Ximo Puig; y los secretarios generales del partido en las provincias de Valencia y Alicante, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, respectivamente.

Todos ellos están llamados a jugar un papel clave en la futura renovación del partido, que dependerá en buena medida de las alianzas que puedan tejer entre sí de aquí al noviembre de 2024. Esa es la fecha más temprana en la que podría tener lugar el Congreso Nacional en el que se elegiría a la nueva dirección de la federación. El exministro José Luis Ábalos representa la cuarta corriente que completa el sudoku del PSPV.

Puig, Bielsa y Soler no solo coincidieron en el acto de ayer, sino que se dejaron fotografiar juntos, algo relevante en política. De hecho, la cuenta oficial del PSPV en redes sociales publicó una instantánea en la que se recoge el saludo entre el expresident y Soler. El líder socialista de la provincia de Alicante, que puede ser la llave de la futura renovación orgánica, también intercambió pareceres con Bielsa.

🤗Diumenge de socialisme a Madrid al costat de companys i companyes de tota Espanya



Dia d'orgull per a reivindicar els més de 140 anys d'història del @psoe i tot el futur que ens queda per davant



📸 @ximopuig#EspañaAvanza pic.twitter.com/ymb2p1W1Rj — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 26 de noviembre de 2023

Con las fuerzas muy repartidas entre las tres corrientes, formar tándem con Soler puede ser capital y tal vez la única vía para evitar una guerra abierta. En ese sentido se leen las recientes aproximaciones que en los últimos días se han producido desde representantes del sector ximista hacia el secretario general de los socialistas alicantinos, quien hace escasos meses se alió con Bielsa para enmendar las listas al 23J que propuso Puig.

Proyectar unidad

Las fotos de concordia de ayer no son las primeras con las que desde el PSPV se trata de desactivar un debate que todos consideran prematuro. Cabe recordar que apenas 48 horas antes Puig y Bielsa también compartieron acto, palabras de agradecimiento e incluso un café posterior en otro intento de explicitaron esa buena sintonía que se quiere trasladar a nivel oficial desde el partido. No hay nada que desinflamar porque no hay inflamación, dicen.

Así, diversas fuentes presentes ayer en Madrid aseguran a este diario que el clima fue de máxima coordialidad entre los tres durante la jornada de ayer. Todas las partes destacan que el objetivo del despliegue valenciano en la capital fue el de cerrar filas en torno al presidente del Gobierno recién reelegido.

El desembarco fue importante y evidenció el respaldo total del PSPV a Sánchez. Además de fletar una veintena de autobuses para cerca de un millar de militantes, acudieron decenas de cargos socialistas. Tampoco faltó Diana Morant, la única valenciana —con permiso de Luis Planas— en el nuevo Consejo de Ministros.