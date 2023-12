La cumbre política y económica del martes en Madrid entre la Comunitat Valenciana y la capital será el punto de partida de una plataforma "de futuro y competitividad" entre las fos autonomías. Así lo plantea el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien esta mañana ha explicado que este encuentro bilateral, organizado por la Fundación Conexus, busca el progreso económico de ambos territorios al margen del Gobierno de España, "que no nos va a convertir en un territorio más competitivo ni boyante".

Para Mazón, la reunión será un foro donde hablar de logística, de economía y de sostenibilidad que afianzará las relaciones comerciales entre ambos gobiernos autonómicos "y promoverá una mayor cohesión social", ahora que en ambos ejecutivos gobierna el PP y pueden volver a alinearse en los mismos objetivos, tal como se hizo en el pasado.

"España tiene que progresar y vamos a hacerlo desde las comunidades autónomas, porque desde España no lo van a hacer", ha dicho Mazón tras una reunión con la consellera de Hacienda, Ruth Merino, para abordar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará mañana. En ese foro, como en el del martes, se va a defender la reforma del sistema de financiación para que no haya, según el presidente, "vencedores ni vencidos", y pide que no se negocie "en el cuarto oscuro del separatismo catalán", donde se han firmado "privilegios" que no tiene el resto de España.

Como la infrafinanciación, se abordarán otros asuntos en la cumbre con Isabel Díaz Ayuso como el eje logístico de transporte entre ambas comunidades, la sostenibilidad y la bajada de impuestos, a imagen y semejanza de lo que ha hecho la presidenta madrileña en la capital. Mazón ha recordado que los contactos comenzaron hace semanas a través de empresarios, institutos y la principal promotora de esta reunión la Fundación Conexus, y se pondrán sobre la mesa asuntos de interés común, "también para España", como es la ampliación del Puerto de València, "fundamental para nuestro territorio y para todo el país".