La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha mantenido una reunión esta mañana con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre el argumentario que la Comunitat Valenciana expondrá mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Gobierno Central para todas las autonomías. Sin embargo, Merino tendrá que intervenir en el turno de ruegos y preguntas, según el orde del día, "porque los temas que de verdad importan a los valencianos, como la reforma del sistema de financiación, se queda fuera", ha dicho, además de haber sido convocado justo antes del puente de la Constitución.

Merino quiere "manifestar la injusticia financiera" que se produce con el actual sistema de reparto de fondos estatales y reprochó que Cataluña no vaya a acudir, de nuevo, a este encuentro de autonomías. Para la popular, el encuentro de mañana es solo un trámite "para seguir la agenda que marca Puigdemont, para cumplir con esas comisiones bilaterales y esos acuerdos que han firmado indignamente con todos ellos".

La consellera también ha advertido que la Comunitat Valenciana no va a realizar ajustes de ningún tipo, ya que mañana en el consejo se presentarán los objetivos de estabilidad para las comunidades autónomas. "No puede ser que el gobierno se quede con un 2,9% de déficit y a las comunidades nos exija un 0,1%, y especialmente la valenciana no se va a ajustar más porque estamos ya más ajustados de lo que deberíamos en términos de equidad con el resto de España", ha dicho. "Se acabaron los ajustes injustos que obligan a los ciudadanos valencianas a tener servicios de peor calidad por la infrafinanciación", ha zanjado.

De hecho, sostiene que la reforma se producirá "para cumplir con las necesidades de Cataluña", pero la Comunitat Valenciana "no ha obtenido respuestas desde hace un año y medio que se presentaron las alegaciones al plan de la ministra Montero".