Colapso para el examen de conducir con 30.000 alumnos a la espera.

Las autoescuelas valencianas anuncian movilizaciones ante el bloqueo que, según denuncian, están sufriendo por la falta de examinadores. No es un tema de ahora, llevan mucho tiempo en precario y la situación ha llevado a que en estos momentos haya casi 30.000 alumnos en toda la Comunitat Valenciana que aguardan para poder realizar su examen de circulación, una cifra que crece día a día. Números antes no vistos desde que se instauró el sistema que limita a las autoescuelas la cantidad de alumnos que pueden apuntar a examen, según indican a este periódico.

En Castellón, por ejemplo, se agudiza el problema porque ahora solo seis examinadores (que pronto serán cinco)- llevan a cabo todos los exámenes de la provincia. En noviembre terminaron su contrato dos que estaban de refuerzo, a lo que se suma una jubilación y un traslado. Todo esto ha agravado el retraso de los exámenes de conducir, provocando que se esté realizando el menor número en años, según la Asociación Provincial de Autoescuelas.

Por el momento están llevando a cabo una recolecta de firmas en apoyo a un manifiesto en contra de la pasividad de la Dirección General de Tráfico. Asimismo, están valorando realizar una manifestación para dar a conocer este problema a toda la ciudadanía.

Dado que la Administración no les da el número de exámenes que necesitan, autoescuelas con 40 aspirantes preparados están pudiendo examinar a dos de sus alumnos cada ocho días hábiles. Esto conlleva una espera de 160 días para poder examinar a todos los que están listos para ir a las pruebas día de hoy. Esto se complica para las más grandes, porque la obtención de permisos pesados requieren de más tiempo por examen. Según apuntan, los alumnos se desesperan, la falta de exámenes no les permite presentarse a la prueba y en el caso de conseguirlo, soportan la presión de que si suspenden no saben si van a poder volverse a examinar.

Por ello, la asociación de autoescuelas exige a Tráfico que tome medidas urgentes para paliar el problema. Incluso se plantean la reducción de personal o el cierre temporal hasta que se pueda trabajar con normalidad. «No podemos formar a alumnos que sabemos que no se van a poder examinar, es inmoral», afirman.

Proposición no de ley

El PP ha pedido a la DGT que implante medidas que solventen «el tapón» para obtener el carné de conducir. El portavoz de movilidad y transporte del grupo popular en las Corts, José Forés, ha presentado una proposición no de ley en la que insta a la DGT a destinar más examinadores de forma permanente a la Comunitat Valenciana, a modificar el reglamento para agilizar la obtención del título de profesor y a aumentar el número de plazas de alumnos en los centros de la Comunitat, según recogía ayer la agencia Europa Press.

Desde Avae calculan que, si el problema persiste, a final de año los retrasos podrían afectar a 300.000 valencianos, según Forés. El diputado popular ha afirmado que los retrasos y las colas en la lista de espera provocan «serios problemas» en el sector y las autoescuelas calculan un déficit de 900 profesores.

Falta de profesores

Un problema de falta de profesores que se ha cronificado en los últimos tiempos por que la DGT lleva sin emitir ningún certificado para instructor de formación vial desde hace casi cuatro años, ha denunciado.

Los problemas que cita son concursos de plazas que no terminan de llenarse y dejan plazas desiertas, las bajas laborales y jubilaciones que se quedan sin cubrir y funcionarios en comisión de servicios que tienen que trabajar desplazados a otras provincias con mayor demanda de pruebas, para aligerar la lista.

En 2022 se sacaron 60.609 nuevas autorizaciones para conducir en la Comunitat Valenciana, según datos de Tráfico. De estas, 6.608 fueron en la provincia de Castellón, 23.532 en la de Alicante y 30.469 en la provincia de Valencia. En 2022 se realizaron en total 126.239 exámenes prácticos de carnet de conducir, lo que supone un descenso respecto a 2021 (133.411) y a 2019 (133.912).