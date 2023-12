Un artículo científico publicado en 2022 con el nombre “Global long-term mapping of surface temperature shows intensified intra-city urban heat island extremes” de la revista Global Environmental Change y autores Lorenzo Mentaschi et al. afirma que los contrastes térmicos intraurbanos en las islas de calor urbanas se están intensificando. Esto se debe a que las zonas rurales que rodean las ciudades se están enverdeciendo, lo que provoca un enfriamiento térmico de los alrededores de las ciudades, pero también porque las ciudades se están urbanizando. Durante las olas de calor los contrastes térmicos intraurbanos entre diferentes partes de las ciudades se intensifican y también si se toman períodos de 3 días en comparación con los datos mensuales las intensidades de la isla de calor urbanas se están intensificando. Esto representa un grave problema para las personas que viven en las partes más cálidas de la ciudad y no disponen de suficientes recursos económicos para tener unas casas con temperaturas adecuadas para vivir, especialmente durante las olas de calor con una climatización de las viviendas que permitan vivir en un intervalo térmico que no suponga un peso para las personas y sobre todo no ponga peligro su vida, especialmente de las personas con problemas de salud crónicos y de los ciudadanos con edades avanzadas.