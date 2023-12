¿Cómo afronta el proceso que se abre ahora en Podemos?

Muchos compañeros me han animado a tomar la decisión de presentarme. Tenemos la voluntad firme de que el proyecto siga adelante y yo me siento con energías renovadas y esperanza. Tiene que existir la posibilidad de una Comunitat Valenciana mejor. La socialdemocracia solo ofrece que las cosas se queden como están y nosotros buscamos transformaciones más profundas. Por no ser suficientemente valientes hemos abierto la puerta a la derecha y la ultraderecha.

¿Se ven con la capacidad de remontar sus pobres resultados electorales de este año 2023?

La gente de Podemos se caracteriza por no conformarse y quedarse con las migajas que le ofrece el bipartidismo. Hemos hecho autocrítica con los militantes. Nos han pasado factura las polémicas internas. Tenemos que reflexionar todas las formaciones de izquierda porque después de los gobiernos cobardes y moderados siempre llegan los radicales. Ahora se destruye el legado progresista. Hay que hacer reformas más profundas para que luego la calle las defienda cuando venga la derecha a destrozarlas.

¿Por qué tantos militantes han abandonado Podemos?

Cada uno es libre y responsable de situarse en el espacio que más le convenga. Decidimos formar parte de una coalición electoral con Sumar, fuimos generosos y sufrimos un trato injusto. Estuvimos cinco meses sin hablar y nos dejaron fuera del Gobierno. Hemos encajado el golpe y pasamos página. Nos tenemos que centrar en ser útiles para recuperar a las personas que se han desilusionado y traer a gente nueva.

Entonces, ¿por qué se les ha ido tanta gente este año?

A esas personas solo les puedo decir que somos un proyecto humilde pero valiente, que no tiene miedo a molestar. Tenemos claro a quién representamos.

Hay corrientes dentro del partido que reclaman más poder territorial y menos control estatal, ¿comparte esta idea?

Respetamos la autonomía de los territorios, pero somos un proyecto estatal. Nuestro partido busca transformar todo el país. Soy tan valenciana como los demás y sé que la Comunitat Valenciana nos necesita más que nunca para echar a la derecha.

¿No va a haber una mayor apertura territorial en esta nueva etapa de Podemos?

Eso lo decidirán las asambleas autonómicas. Las propuestas que se planteen serán respetadas por la ejecutiva estatal, como ha ocurrido en todo momento.

¿Cómo va a ser el proceso para renovar los liderazgos?

El martes comienza el proceso con el registro de inscripciones individuales, la recogida de avales, la configuración de listas... La última semana de enero se harán las votaciones, porque el proceso finaliza el 2 de febrero.

¿Espera mucha competencia en la pugna por la dirección autonómica de Podemos?

Espero que sí la haya porque el debate interno siempre es enriquecedor. Es necesario que otros compañeros den un paso al frente para plantear matices que nos fortalezcan. Siempre hemos tenido riqueza interna y me consta que la seguimos teniendo. Hay posturas divergentes que se plasmarán en el proceso interno.

Tras el ERE que hicieron hace unos meses, ¿cuál es la situación económica en la que se encuentran en estos momentos?

No hay que preocuparse, podemos hacer política y dedicar nuestros esfuerzos a transformar la vida de la mayoría social valenciana. Es evidente que hemos sufrido una situación económica complicada por los resultados electorales, pero tenemos recursos suficientes para seguir haciendo política. No vamos a hablar más de cuestiones internas y organizativas. Nuestra militancia está puntualmente informada.

¿No quiere hablar de la situación interna del partido?

Es que creo que con nosotros no se aplica la misma regla que con otros partidos, a los que no se les pregunta por su situación económica o por sus cifras de militancia. Me gustaría que se hiciera. Ningún partido de la izquierda valenciana tiene las mismas cifras de militancia que nosotros. Estoy muy agradecida a nuestras bases, que no se cansan ante todos los ataques, persecuciones y señalamientos. Saben que hacer la política transformadora que aplicamos tiene un coste. Anteponemos el interés general y la voluntad de cambio.

¿Cuál es la relación que mantienen con Sumar actualmente?

Somos fuerzas políticas diferentes. No vamos a hablar de la situación interna de otros partidos. Vamos a seguir un camino autónomo. Con Sumar nos entenderemos cuando sea útil y cuando respeten ciertas condiciones.

¿Qué condiciones?

Que se pase por mecanismos democráticos, que no haya vetos y que se respeten a todas las formaciones. Mientras tanto, nuestro camino será autónomo. Los que tienen un problema con la implantación de Sumar en la Comunidad Valenciana son los partidos valencianos que forman parte de la plataforma. Nuestra relación con el PSOE siempre ha conseguido resultados más útiles. Nosotros logramos frenar la ampliación del Puerto de València por la presión que ejercimos. Ahora hay una izquierda que tiene otra estrategia.

Con el PSOE los rostros más visibles de Podemos han salido del Gobierno central...

Sí, nos han querido echar del Gobierno. Pero no nos vamos de la política. Para el PSOE nunca fue agradable tenernos con ellos.

¿Por qué?

Porque les arrastramos a posiciones que no quieren adoptar. El PSOE y el poder español siempre nos han visto como unos intrusos. No hemos seguido así porque no nos hemos dejado comprar.

¿Y qué relación podrán tener en el futuro con Compromís?

Tenemos diferencias y nos podremos entender de forma puntual. De Compromís no se dijo que hacían oposición dentro del Gobierno, que era lo que se decía continuamente de Podemos. Nosotros sabemos que con el PSOE hay que generar conflicto para no beneficiar a las multinacionales.