Los corales oceánicos son ecosistemas únicos en nuestro planeta. Estos, además de dar refugio a miles de especies, tienen un papel fundamental en la regulación del nivel dióxido de carbono que hay en los mares. Muchos de ellos son víctimas de dos grandes factores de riesgo: la actividad humana y el cambio climático. Y, sorprendentemente, son capaces de adaptarse al segundo, según un estudio realizado por investigadores de la Oregon State University en arrecifes de coral de la Polinesia Francesa, dónde se ha observado una notable recuperación de estas especies tras dos grandes olas de calor a lo largo de los últimos años. Por tanto, parece que no solo son capaces de combatir la huella del hombre, si no que poseen una enorme resiliencia ante los severos ataques que esta les produce. Por tanto, solo queda imaginar no solo de qué son capaces estos fascinantes ecosistemas, si no de que, si cambiamos nuestro comportamiento con el planeta, contribuiremos notablemente a que su recuperación sea mucho más rápida, y quizá, con suerte, continúen deslumbrándonos con su belleza y con la importancia que tienen para nosotros.