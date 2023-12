La plataforma Sumar que dirige Yolanda Díaz arremetió ayer por la tarde contra el nombramiento de la exdiputada provincial de Valencia, Isabel García, como nueva directora del Instituto de las Mujeres por considerar que es "inaceptable" que el organismo esté en "manos de quien menosprecia e insulta a las mujeres y las personas LGTBI". La formación hizo estas declaraciones tras conocerse unos tuits de García en los que criticaba la ley Trans y hablaba de "delirio queer" o decía que las "mujeres trans no existen".

Las mujeres trans no existen . Invisibilais la transexualidad . Las mujeres transexuales además son mujeres transexuales y punto . — isabel garcia 🏳️‍🌈💜🙌 (@isagarciasanc) 10 de enero de 2023

"La libertad es de todas, todos y todes, o no es de nadie", escribía Sumar en X (antiguo Twitter). Las críticas llegaron primero por la portavoz de feminismo del partido de Díaz, Elizabeth Duval, que tildó de "vergonzoso" el nombramiento. "El Instituto de las Mujeres no puede estar dirigido por alguien que sostiene la conspiración del borrado de las mujeres y critica la dictadura queer", escribió. Asimismo, la activista Trans y senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, también censuró la designación "Así no, esta mujer nos ha señalado a las mujeres trans, vejado e insultado", dijo en X.

A ella se sumaron manifestaciones públicas en la red social de diputados de Sumar como Íñigo Errejón o la exministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), quien, sin nombrar a Isabel García escribió: "Defender los derechos trans y LGTBI es una obligación democrática. Más para un Gobierno que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir los DDHH. No olvidéis que somos más. Que viva la furia trans. Que viva el orgullo LGTBI. Que viva la lucha de las mujeres".

Las críticas no solo han llegado por parte de figuras de la política española, sino que varias entidades de personas trans han pedido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que revoque el nombramiento. La Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas quieren que se ponga en su lugar, "a una mujer que defienda a todas las mujeres, también las trans".

El nombramiento del Ministerio de Igualdad es inaceptable. La dirección del Instituto de las Mujeres no puede estar en manos de quien menosprecia e insulta a las mujeres y las personas LGTBI.



La libertad es de todas, todos y todes, o no es de nadie. — Sumar (@sumar) 28 de diciembre de 2023

En este sentido, los colectivos han denunciado que García "ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans". Asimismo, han manifestado que en pleno trámite de la Ley Trans, García "defendió bulos y vejaciones provenientes del sector contrario a dicha ley", que "han sido el combustible que ha aumentado los delitos de odio hacia el colectivo Trans".

En esta línea, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha pedido al Gobierno "coherencia", ya que, a su juicio, "no puede poner al frente de ninguna institución a personas que se han destacado por sus declaraciones transfóbicas y anti derechos trans".

Muestras de apoyo

Tras la oleada de críticas también ha habido algunas compañeras de partido que han salido en defensa de Isabel García. En este sentido, Rosa Peris, vicesecretaria de Igualdad del PSPV y diputada en las Corts, defendió la trayectoria de García y celebró su designación. "Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, es una mujer feminista que tiene clarísima la agenda feminista y que seguro hará un magnífico trabajo al frente del Instituto de la Mujer".

Enhorabona @isagarciasanc! Donem suport al teu nomenament per a que la igualtat siga un dret real i efectiu per a les dones 💜 — Dones Progressistes (@DonesProgressis) 29 de diciembre de 2023

Asimismo, la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana, también ha felicitado a García y han dado apoyo al nombramiento. "Mostramos nuestro apoyo para que la igualdad sea un derecho real y efectivo para las mujeres", han señalado en un escueto mensaje.