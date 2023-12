El Oceanogràfic de Valencia se convirtió recientemente en el centro global de formación en la salud y la conservación de los delfines de río en peligro de extinción, al albergar la primera jornada veterinaria sobre estas especies liderada por la National Marine Mammal Foundation (NMMF).

Los talleres desarrollados contaron con una significativa colaboración por parte de expertos internacionales, incluidos representantes de WWF Pakistán, de la Universidad de Ciencias Veterinarias y Animales en Lahore, de WWF Camboya, de la Fundación Omacha, del Instituto Mamirauá para el Desarrollo Sostenible, de R3 Animal, del Zoológico de Duisburg, de la Universidad de São Paulo y de St. Andrews, entre otros.

Veterinarios, biólogos y expertos en delfines de río de todo el mundo se reunieron en el centro marino de València para recibir una capacitación intensiva de una semana sobre el rescate y traslado de estas especies amenazadas. El enfoque de estas sesiones inmersivas fue proporcionar capacitación teórica y, fundamentalmente, práctica a profesionales dedicados a la preservación de estos animales.

La singularidad de los talleres se centró en la atención específica hacia la evaluación de la salud de los delfines de río, con el Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València desempeñando un papel crucial al proporcionar sus instalaciones para las sesiones prácticas con la participación de sus delfines mulares y sus profesionales. Estos animales, habituados a las sesiones veterinarias, permiten practicar técnicas de evaluación médica, incluyendo el examen físico, el muestreo biológico y la ecografía diagnóstica, entre otros.

Recopilación de datos críticos

Las jornadas también destacaron por su enfoque en la recopilación de datos críticos para la conservación de especies durante los esfuerzos de rescate y traslado, que se realizan actualmente con los delfines de río Indo en Sukkur, Pakistán.

La participación se extendió a profesionales que trabajan con delfines Irrawaddy en Camboya y delfines de río en la Amazonia en Colombia y Brasil, consolidando una oportunidad sin precedentes para la colaboración global, la formación cruzada y el desarrollo de capacidades. El taller abarcó una amplia gama de temas, desde la anatomía y fisiología de los delfines de río hasta técnicas de monitoreo, manipulación y transporte seguros, muestreo biológico y técnicas de diagnóstico por imagen.

La semana del 18 al 20 de diciembre, las jornadas se trasladaron al World Organisation for Animal Health (WOAH) Collaborating Center for Marine Mammal Health, Institute for Animal Health (IUSA) Veterinary School, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en las Islas Canarias, permitiendo a los participantes la oportunidad de profundizar su formación en salud animal con un enfoque específico en anatomía, patología de cetáceos, técnicas forenses y de muestreo, con objetivos diagnósticos y de conservación, alineándose con un enfoque de «One Health».

Las actividades forman parte de un proyecto centrado en la conservación del delfín del río Indo, financiado por el Fondo de Conservación de la Sociedad de Mamíferos Marinos y la Subvención Rápida Lever for Change de la Fundación MacArthur. El apoyo financiero adicional fue proporcionado por YAQU PACHA e.V. Organización para la Conservación de Mamíferos Acuáticos Latinoamericanos, Dolphin Quest y la Fundación Scott & Jessica McClintock.

El objetivo es que esta colaboración internacional fomente nuevas relaciones y asociaciones para liderar la evaluación global de la salud de los delfines de río, crucial para la conservación de estas especies icónicas y en peligro de extinción.