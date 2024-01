La vendedora que reparte suerte: "Le ha tocado el premio a amigos, familia y hasta a mi grupo de karaoke"

Ha repartido el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE (93150), lo que implica 40.000 euros por cupón vendido. Y ha vendido 80 cupones. Las cuentas salen rápido: 3,2 millones de euros repartidos entre clientes habituales, familia y amigos. Por eso, ayer, la vendedora de la ONCE, Carmen Abad, no cabía en sí de la emoción tras repartir la serie completa agraciada desde su punto de venta desde la calle Doctor Manuel Candela, donde lleva ya casi seis años trabajando.

«Esta mañana me he levantado en casa de mis padres, con la familia. Cuando he cogido el móvil he visto un mensaje de mi jefa y pensaba que sería para felicitarme el año y eso. Y lo que me decía era que había repartido, de forma integra, el segundo premio. He comprobado el número y sabía que mi familia, que mis amigos y que clientes habituales lo tenían. Ha sido emocionante. Estoy que no me lo creo. No hay mejor manera de comenzar el año», explica a Levante-EMV la vendedora tras recalcar que es el premio más importante que ha vendido desde que trabaja en la ONCE.

«El año pasado y el anterior, también a principio de año, vendí dos ‘sueldazos de domingo’, pero sin serie. Eso fueron 20.000 euros cada premio pero es que este son 40.000 por cupón. Yo siempre recalco la importancia de comprar esos cupones que llevamos íntegros. Porque si toca, toca mucho.Y mira, ya ha tocado», explica la mujer entre risas.

Para todos

Y es que hasta a sus amigos del grupo de karaoke donde ella participa han sido agraciados. «Estoy muy emocionada por el empuje y el chute económico que supone este premio para mi gente porque eso es lo bonito de la ONCE, que le vendes a gente cercana, a clientes habituales, a la famlia y a los amigos. Ellos hacen que cada día nuestro trabajo sea posible y repartir un premio así entre ellos es muy emocionante», explica. Y añade, sin dudarlo, un agradecimiento especial: «Quiero agradecer a la ONCE, que es una gran familia, que nos ayude a tener un trabajo digno cuando tenemos problemas de salud y se nos trunca la vida laboral».

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE ha dejado en total más de siete millones de euros en la Comunitat Valenciana. El primer premio (66912) estuvo muy repartido por toda España y dejó en Dénia 4 millones de euros repartidos en diez cupones premiados con 400.000 euros cada uno. Además, otro cupón premiado con 400.000 euros fue vendido en Alaquàs.