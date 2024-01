La última medida de presión de Compromís por el derecho civil valenciano

El grupo Compromís en las Corts Valencianes citará para el próximo lunes a los diputados y diputadas del PP y el PSOE en el hemiciclo valenciano y en las Cortes Generales para presionar y pedir el apoyo unánime de todos los partidos a la enmienda que presentarán los valencianistas en el Congreso para que el cambio del artículo 49 de la Constitución que se debatirá la semana próxima tras llegar a un acuerdo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo e incluya también el derecho civil valenciano.

Así lo ha anunciado esta mañana el síndic de Compromís, Joan Baldoví, antes de la primera reunión de grupo parlamentario del año celebrada esta mañana. El portavoz considera la discusión de la reforma constitucional para eliminar el término "disminuidos", una "oportunidad única" para incorporar la enmienda propuesta por Juristes Valencians para recuperar el derecho civil valenciano. "Queremos que haya una respuesta unánime por parte de los diputados y diputadas valencianos, como se aprobó en las Corts, y que lo que se acordó aquí se vea también en Madrid", ha señalado Baldoví.

Compromís activa así una última medida de presión antes de la sesión monográfica del Congreso para incorporar el derecho civil valenciano en la reforma de la Constitución y destaca que "no entenderíamos que PP y PSOE no votaran a favor en Madrid sobre algo acordado aquí. Estamos abiertos a presentar la enmienda de forma conjunta", ha dicho el portavoz valencianista. Con todo, es difícil que al acuerdo entre los dos grandes partidos del país se añada algún otro asunto que no sea el de la reforma del término "disminuidos".

Los valencianistas recuerdan que el derecho civil valenciano se incluyó ⁠en la reforma del estatut de 2006 pero el Tribunal Constitucional anuló todas las leyes a las cuales hacía referencia, a pesar de que todos los partidos del parlamento valenciano estaban de acuerdo. Su recuperación serviría para "agilizar la administración en cuestiones de familia y herencia y para que el territorio valenciano vuelva a la legislación propia en esta materia, una legislación avanzada a su tiempo, según los expertos".

En esta línea, Juristes Valencians, que es la entidad que reivindica la recuperación de este derecho para legislar, se reúne hoy con los diputados valencianos de Sumar (Àgueda Micó y Alberto Ibáñez de Compromís; Nahuel González de Esquerra Unida y Txema Guijarro de Sumar) para hablar sobre la enmienda que presentarán.