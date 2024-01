“Me veo capacitada para ayudar”. Es de lo poco que la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha señalado sobre la posibilidad de dar un paso adelante y presentarse a las primarias del PSPV para liderar el partido, en pleno proceso de renovación. Los focos de una parte de la federación (el llamado ximismo) se posan sobre ella para suceder a Ximo Puig, también los micrófonos de la prensa en cuanto toca la Comunitat Valenciana, pero (al menos de momento) no confirma si da o no el paso.

Eso sí, igual que en Alcoi y en Elda, cuando hace justo una semana visitó dos centros tecnológicos del textil y del calzado, la ministra de Ciencia y Universidades ha vuelto a situarse de perfil. En aquella ocasión también convocó a una atención a medios de comunicación, también le preguntaron por el proceso interno de los socialistas y si iba a presentarse como candidata a liderar la federación valenciana y también esquivó dar una respuesta en claro. Aportar “como militante y ministra”, ayudar al PSPV a ser “alternativa de gobierno” y lograr “un proyecto fuerte” fueron las menciones hace siete días en Alicante y que prácticamente se han calcado este jueves.

“No se han abierto los plazos”, “estaré para ayudar” o “quiero lo mejor para mi partido” son algunas de las frases con las que se ha escudado a preguntas directas sobre sus aspiraciones de ser la futura secretaria general del PSPV en esta ocasión antes del acto de firma de la capitalidad verde europea de València. Para liderar el partido, además de dar un paso adelante, deberá lograr convencer a los otros dos candidatables que también suenan como alternativas a su candidatura: el secretario general del PSPV en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, y su homólogo en Alicante, Alejandro Soler.

Morant no es que no haya mostrado sus cartas, es que se ha vuelto a guardar la baraja. No obstante, continúa sin negar la mayor al ser preguntada, asunto que no es del todo menor ante el menester por el que se le cuestiona. Lo que sí que ha hecho ha sido exhibir credenciales, defender su pasado como alcaldesa de Gandia, como militante de la formación y su papel en el Gobierno de España.