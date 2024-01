¿Por qué tienen que votarle a usted los socios del Club de Encuentro?

Porque planeamos un proyecto de renovación para tratar de sacar al club del letargo, cierto agotamiento en el que se ha sumido en los últimos años. Setenta socios han abandonado el club porque aunque vengan ponentes relevantes, no les interesa. Eso hay que revertirlo. Y adaptar el formato a los nuevos tiempos en modalidades y conferenciantes que no sea lo de siempre. Buscar otro tipo de fórmulas que pueden ser más interesantes. Entroncar con la esencia del club. Queremos renovarlo. Como dirían los modernos, hacer un revamping. Fomentar el diálogo entre socios, recuperar la alegría. Una combinación de cosas nuevas, renovación y recuperar esencias que, en nuestra opinión, se han diluido, se han perdido.

¿Ha sido limpia e igualitaria la campaña electoral para la presidencia?

Por lo menos no ha sido igualitaria. Decir que no ha sido limpia es un poco grueso. Hemos pedido en todo momento un proceso igualitario. Para que gane el mejor y quienes quieran los socios. Pero entendemos que, por circunstancias, no se ha hecho todo lo posible. No se nos ha facilitado la información de la que probablemente la candidatura contraria dispone en su condición de gestores: la información de los socios, para tratar de aproximarnos a ellos y poder explicar nuestro nuevo proyecto. Eso no se ha hecho y ellos esos datos los tienen. Es grotesco y ridículo decir que no es así. Evidentemente no ha habido una entrega formal de censo a ninguna candidatura. Algunos socios nos han comentado que les pidieron los votos delegados antes de conocerse que había otra candidatura. La Junta Directiva también aprobó un reglamento electoral, cuando no es competente. El instrumento del voto delegado también nos perjudica. En la Asamblea General del jueves nos encontramos con una serie de lagunas procedimentales que nos preocupan mucho porque las soluciones encontradas son insuficientes.

¿Por qué se ha producido esta rivalidad cuando se cumplen 40 años?

Paco Puchol, de quien fui vicepresidente, presidió el club durante casi 15 años. Fue tan claro, tan consensual, tan cercano, tan simpático, tan benevolente y con un carisma infinito que nunca se planteó que tuviésemos que cambiar. Y funcionaba muy bien. Ahora lo que sucede es que hay un cierto desafecto por cómo está la deriva del club. Los 70 socios menos es un signo muy ilustrativo de dónde nos encontramos.

¿Por qué no ha sido posible el consenso con la candidatura alternativa?

Pregúnteselo a ellos, porque yo lo he intentado pero me dijeron que era imposible. Y a mis propuestas ni se me contestó.

¿Qué necesita el Club de Encuentro para afrontar otros 40 años de historia?

Necesita volver al espíritu de comunidad, a convertirse en el ágora de los valencianos. Hay que aumentar la masa social. Tendríamos que tener mucha más gente aparte de los 350 socios. Para venir con ese sentimiento u orgullo de pertenencia, de ser de un club que es un artefacto muy potente. Y utilizar técnicas distintas a los políticos. Es la única forma que podemos decirles lo que pensamos como sociedad civil. Para crear un posicionamiento en algún momento. Y buscar nuevas fórmulas de financiación, para poder hacer cosas un poco más ambiciosas.