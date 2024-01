Jordi Sevilla: el caso del ministro que no triunfó

No hay casos iguales, porque los contextos son distintos, pero no es la primera vez que un ministro intenta ganar el liderazgo del PSPV. Pasó por ejemplo en 2007 con el entonces ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de Zapatero, el economista Jordi Sevilla. Fue en julio y realmente Sevilla era exministro, porque acababa de abandonar el cargo. Fue entonces cuando Zapatero lo señaló públicamente al sugerir que podía asumir «la renovación del socialismo valenciano». Todo sin imposiciones, por supuesto. El diputado por Castellón lo intentó, pero en marzo de 2008 desistía. «No he sido capaz de mover las oxidadas palancas internas del cambio en el partido», decía en un texto en su blog personal tras fracasar su intento de celebrar un congreso extraordinario. Sevilla, ajeno a la vida interna del PSPV, desaparecía de la jugada y aquellas primarias se las jugaron Jorge Alarte y Ximo Puig. Ganó el primero y el segundo esperó la siguiente oportunidad.