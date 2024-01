Tres empleados del grupo parlamentario de Compromís en las Corts han denunciado al partido por posible despido improcedente de sus puestos tras las elecciones del 28M. Los trabajadores tenían un contrato indefinido con el que llevaban desempeñando las tareas de asesoramiento al grupo desde hace varias legislaturas, pero prescindieron de ellos por motivos económicos, tras haber recibido menos subvenciones al perder dos diputados. Se trata de un motivo que los denunciantes rechazan y que les ha llevado a emprender acciones legales contra la coalición en las Corts. Por cada denuncia, el partido tendrá que ir a juicio, dos de ellos ya fijados para este año y el tercero para el primer trimestre de 2025.

El grupo aduce a causas de índole económica para justificar su despido, ya que se calcula que por los dos diputados que perdieron el 28M el grupo dejó de percibir 17.000 euros en subvenciones. En la carta de despido se desgranan esos ingresos por diputados: en 2022, con 17 representantes, el grupo parlamentario recibió 304.468 euros, mientras que en 2023, año en el que despidieron a dos de estos asesores, el partido ingresó 287.323 euros, un 5,6 % menos.

Una cantidad que no justifica para los empleados estos despidos, a tenor de la denuncia interpuesta. Defienden que se trata de una pérdida económica no lo suficientemente elevada como para aplicar un despido procedente. Además, «solo se hace referencia a los ingresos y no a los gastos; no hacen referencia al rendimiento que justifique la extinción», señalan en la demanda.

El grupo alude también a motivos de «carácter organizativo» para aplicar este recorte de personal, y es que, la reducción de diputados, «obliga a una reorganización interna que afecta principalmente a los asesores al estar ligado directamente con el número de diputados obtenidos», dice la carta de despido, firmada una por Papi Robles y otra por Joan Baldoví. El grupo explica que necesitan reducir costes para garantizar la viabilidad del partido y se amortiza su puesto de trabajo. Sin embargo, según indican fuentes consultadas, los despidos habrían sido suplidos por nuevas personas para realizar las mismas tareas de asesoramiento .

A preguntas de este diario, en Compromís afirman que, dado que el proceso está judicializado, «no tenemos más comentarios que hacer al respecto».«Por supuesto, respetamos el derecho de los trabajadores a cualquier reclamación que consideren», dicen. Además, añaden que «tras la reestructuración ha habido trabajadores que han denunciado y otros que no, y evidentemente cumpliremos escrupulosamente con la legislación sin perjuicio de que las partes puedan llegar antes a un acuerdo».