Tras el paso de las últimas borrascas, que en algunos lugares ha dejado abundante lluvia y nieve, en otros una pedrea que ha sido lo más cuantioso desde septiembre y en otros nada de nada, volvemos a una semana anodina de tiempo cálido y suave. En esos contextos es difícil hacer columnas, pero he tenido la suerte de participar con mi colega y amigo de tiempos de becarios Javi Miró en un programa de la televisión comarcal https://www.tv-a.es/. Ya les he contado muchas veces que tengo la suerte de participar hace más de 20 años con la emisora local Radio Alcoy de la Cadena Ser y siempre he reivindicado el buen hacer de lo local. Muchos desprecian este tipo de medios, pero yo prefiero mil veces un medio que me dé tiempo a expresarme en directo o en diferido, pero sin apenas edición posterior, que esos que te lían para grabarte 30 minutos y luego sacar 15 segundos, que no tienen muchas veces nada que ver con lo que has querido decir.

Javi Miró es geógrafo y de Castalla y hemos colaborado en algunas ocasiones. Siempre me ha parecido alguien serio, solvente en sus investigaciones, nada dado a la hipérbole. Puede que ya les haya hablado otra vez de él porque también hace mucho tiempo que colaboro en estas columnas, pero me da igual porque en el programa Mosaic de les comarques (https://www.tv-a.es/video/mdlc-javi-miro-i-enrique-molto-geografs-i-meteorolegs-18-gener-2024/ ) tuvimos la ocasión de dialogar sobre las dificultades de hacer predicciones a más de tres días en las nuevas configuraciones propiciadas por el cambio climático y sobre una reciente investigación desarrollada por Javi Miró, expuesta en un congreso en Estambul. En ella, replicando con otra metodología su tesis doctoral sobre la evolución de las temperaturas en la Comunidad Valenciana, en un elevado número de observatorios españoles en los últimos setenta años, ha llegado a unas interesantes conclusiones. Las temperaturas han subido en todos los contextos, pero lo han hecho más en las zonas elevadas que en los fondos de valle. En el mismo sentido, comparando estaciones ubicadas en contextos geográficos similares, aquellas urbanas han subido dos grados y las no urbanas, 1,2. Esto quiere decir que un 0,8 de esa subida puede atribuirse al efecto de la isla de calor urbana. Espero que podamos coincidir en más ocasiones porque siempre aprendo de él.