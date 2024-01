El presidente de la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Germán Zaragozà, reivindica hoy en una conferencia en Madrid el papel en la promoción y defensa de la tauromaquia en España que ejercer las asociaciones valencianas de aficionados a los festejos taurinos. La charla, que tendrá lugar en el restaurante madrileño Puerta Grande (18.00 horas) lleva por título 'La necesaria representación institucional de los colectivos de aficionados como mecanismo para la promoción y defensa judicial de la tauromaquia'.

Este coloquio coincide con la promoción por primera vez de los bous al carrer en el estand de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid. La Federació de Penyes Bous al Carrer participará mañana sábado en Fitur gracias a la colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Conselleria de Turismo de la Generalitat.

En la conferencia de hoy, además de Zaragozà, intervendrán también el presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria, el exsenador socialista Miguel Cid, y el abogado Eduardo Breña, quien informará de las actuaciones judiciales que impulsa la Federació en defensa de la Tauromaquia.

Interlocución con las administraciones

Zaragozà destaca que "la acción conjunta" de los dos grandes colectivos valencianos de aficionados a los festejos taurinos, la Federació de Penyes y la Associació en Defensa de les Tradicions dels Bous al Carrer en la Comunitat Valenciana, "tanto en la interlocución con las diferentes administraciones valencianas como en las acciones judiciales que hemos puesto en marcha ha sido clave para la supervivencia y el crecimiento de los festejos taurinos en el territorio valenciano".

Uno de los últimos grandes logros alcanzados por la representación que ejercen de manera coordinada ambas agrupaciones taurinas ante las instituciones valencianas, según detalla Zaragozà, fue el acuerdo alcanzado con el anterior Consell de Ximo Puig en diciembre de 2022 por el que el Servicio Valenciano de Salud asumió los gastos sanitarios no cubiertos por las pólizas de seguro. La decisión de las aseguradoras de únicamente cubrir el coste de la atención médica de los heridos en los bous al carrer hasta un máximo de 15.000 euros, recuerda el presidente de la Federació, puso en jaque la supervivencia de los festejos. "Si no existieran la Federació y la Associació, que siempre vamos de la mano en la defensa de los festejos taurinos ante ayuntamientos, diputaciones y Generalitat, no se habría logrado que la sanidad pública valenciana asuma los costes sanitarios no cubiertos por las pólizas de seguro, con lo cual habría sido muy difícil la pervivencia de los bous al carrer", insiste Zaragozà.

Vuelta del bou embolat a València

En cuanto al frente judicial, Zaragozà señala como otro logro de la Federació el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de València que preside Mª José Català que este verano pasado permitió volver a celebrar festejos de bou embolat en las pedanías del Cap i Casal. Un pacto que llega tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las peñas contra el acuerdo del anterior equipo de gobierno municipal de izquierdas liderado por Joan Ribó que desde 2016 prohibió la celebración de este tipo de festejos en la vía pública por considerarlo maltrato animal. La Federació logró el pasado septiembre que Catalá autorizara el bou embolat tras comprometerse a retirar el recurso.

Otra de las denuncias de la Federació, que según el presidente de las peñas, "sigue adelante y ha sido admitida a trámite por los tribunales", es el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento de Quart de Poblet por la suspensión de los bous al carrer.

Participación en Fitur

En cuanto a la participación de la Federació a las 14.30 horas este sábado en Fitur, Zaragozà ha avanzado que se proyectará un video de promoción de las diferentes modalidades de festejos taurinos que se celebran en la Comunitat Valenciana. Además, añade que mostrarán diversos elementos de los bous al carrer como, en el caso del bou en corda, las badanas que protegen el cuello del animal para que no se dañe al tirar de la cuerda así como las sogas que se emplean, e incluso también un cajón con el que se transporta a las reses. Además de Zaragozà, intervendrán en Fitur el secretario de la Federació de Penyes, Carlos Casilda, y los delegados de esta asociación en las comarcas del Alto Palancia y la Plana Alta, Dani Messeguer y Óscar Rubio.

Los cuatro darán a conocer los bous al carrer valencianos, que este pasado año 2023 según informa la Generalitat han celebrado más de 8.600 festejos, "casi la mitad de todos los que tienen lugar en España", asegura Zaragozà. El presidente de la Federació insiste en que los bous al carrer están presentes en la mitad de municipios valencianos, 261 de un total de 542, y que el año pasado "atrajeron a 800.000 personas con un impacto económico de alrededor de 300 millones de euros, ya que se han celebrado casi el mismo número de festejos que en 2019", dice en relación con el informe de la Universitat de València que se presentó a finales de dicho año.

La Federació carga contra Compromís

La Federació ha criticado la actuación del diputado en el Congreso de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, quien ha presentado a la Mesa de la Cámara Baja una pregunta al ministro de Industria y Turismo sobre si la promoción del bou embolat por parte de la Generalitat en Fitur "daña la imagen de la marca España". Zaragozà denuncia "la hipocresía de Compromís, que carga contra el bou embolat en el Congreso mientras que en municipios en los que gobierna, como Albalat dels Sorells, Betxí y Foios, sus alcaldes sí que permiten estos festejos taurinos".