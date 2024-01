El juez admite a trámite el recurso de las peñas contra Quart por la suspensión de los bous al carrer

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de València ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la peña taurina de Quart de Poblet contra el ayuntamiento por la cancelación de los festejos taurinos a menos de 48 horas de su celebración por la falta de un permiso municipal. Tras anunciar la supresión precipitada de los actos que estaban programados, la peña advirtió que iba a emprender medidas legales contra el consistorio «por la demora deliberada en la resolución de esta solicitud».

Pues bien, ahora el juez ha aceptado este recurso, por lo que solicitado al Ayuntamiento de Quart de Poblet que le remita toda la documentación del expediente de celebración de estos actos con el objetivo de esclarecer si hubo o no silencio administrativo, algo que señalaban los taurinos tras asegurar que habían presentado toda la documentación «en tiempo y forma».

«No había sido aprobado»

Desde el ejecutivo de Cristina Mora han descartado pronunciarse a este respecto ya que la admisión de este tipo de recursos generalmente son aceptados por la justicia. En este sentido, fuentes municipales han explicado a este diario que el juzgado ha pedido la documentación y que por el momento no tienen constancia de nada más.

No obstante, estas mismas fuentes apuntaban en septiembre que el retraso en el permiso de ocupación de vía pública fue motivado por un problema con el intercambio de documentación con la conselleria, que es quien tiene que autorizar la celebración de este tipo de festejos. Así, se defendían de la acusación de «prevaricación» asegurando que «no se puede cancelar nada que no había sido aprobado»