Irene Montero se presenta como la auténtica izquierda frente a PSOE y Sumar

La caravana de la exministra de Igualdad Irene Montero, que está de gira orgánica por España, se detuvo ayer en la Facultat de Filosofia de la UV para participar en el acto central en València del doble proceso de primarias que los morados tienen en marcha. Por un lado, para las Europeas, donde Montero aspira a encabezar la lista; por otro, las primarias que escogerán el nuevo liderazgo de Podem en la C. Valenciana, al que aspira María Teresa Pérez, a la que Montero dio ayer su respaldo.

Sobre el aula magna de la facultad sobrevoló el momento complicado que vive la formación. (Ayer mismo, se conoció la dimisión de la número 3 del partido, Lilith Vestrynge.) Montero no ocultó las dificultades, tras el retroceso electoral, la ruptura con Sumar o las desavenencias internas. Pero también apeló a la resistencia, al bagaje tras los años de políticas transformadoras, y se postuló como la auténtica izquierda transformadora frente a la izquierda resignada.

Sobre eso ejes circuló su intervención. «Creo que existen millones de personas que no se quieren conformar. Existe izquierda con vocación transformadora, se trata de volver a ponerla en pie, de mirar cara a cara a los poderosos. Lo hemos hecho una vez. Se trata de volverlo a hacer», dijo para encender a los 350 congregados.

Montero apeló a algunos clásicos de Thatcher, como aquello de que su mejor legado fue Tony Blair, para criticar a PSOE y Sumar, a quien no nombró (sí a Sánchez, varias veces), a los que dibujó como partidos cómodos para «los poderosos». «Tenemos que demostrar que existe una fuerza política que no se conforma, que sabe que para impedir el recorte de derechos no basta con quedarse donde estamos. Nos eligen para hacer que las cosas pasen. Y eso representa Podemos».

Puerto de Valencia

La exministra, que reivindicó el impacto de Podemos en la agenda del Gobierno, citó las políticas feministas, el sí es sí o los impuestos a las grandes fortunas. Pero también, en clave valenciana, el freno a la ampliación del Puerto de Valencia, lo que vinculó en su discurso con la ampliación de Barajas. «Mientras Podemos estaba en el Gobierno esa obra del puerto de Valencia jamás se pudo aprobar. Me niego a que España se posicione en el mundo a costa de los derechos del planeta».

Montero no escondió ni la dificultad del momento ni la trascendencia de las Europeas. Por eso, sobre todo, apeló a la resistencia. «Ahora más que nunca se puede», proclama como lema de campaña. Diez años después de las Europeas en las que el partido comenzó a «asaltar los cielos» de la política, las Europeas de junio aparecen como un ejercicio de supervivencia.

María Teresa Pérez, que aspira la liderar el partido en la C. Valenciana, fue más dura con Sumar, y criticó las «políticas moderadas y tibias»: «Existe una izquierda transformadora que no le lame las botas al PSOE y está aquí». En clave valenciana, prometió: «Podemos nació para tirar al PP. Lo hicimos una vez. Vamos a desalojar al PP y VOX de las instituciones valencianas».