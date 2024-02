El exvicealcalde de València Alfonso Grau se ha desmarcado de la financiación de las campañas electorales del Partido Popular en 2007 y 2008. Grau ha respondido a las preguntas del Fiscal Anticorrupción y del resto de defensas (sólo se ha negado a contestar al abogado de Compromís). A la pregunta sobre si fue informado por el PP de Madrid del límite de la campaña electoral de 2011, Grau ha respondido: "Yo no lo sé, no llevaba las cuentas. Una cuestión es elaborar el programa electoral, coordinar el trabajo y otra cuestión es hacerlo, pagarlo o gestionarlo. No sé quién se encargaba de eso, yo no, desde luego", ha asegura el exvicealcalde y mano derecha de Rita Barberá durante años.