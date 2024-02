El pleno de la Diputación de València extraordinario celebrado a las 8 de la mañana ha aprobado sin sorpresas la nueva relación de puestos de trabajo de la institución provincial que afecta a 250 puestos de trabajo de los mil que existen, incluye 31 nuevas jefaturas de área y tiene un coste adicional en gastos de personal de 3,6 millones de euros. Una reorganización de la plantilla a la que el secretario de la Diputación de València ha puesto reparos porque considera que "aumenta la burocracia", entre otras cuestiones.

El pleno podría haber sido "a las 7 o las 6 de la mañana. Cuando más pronto nos levantamos es más dificil que tengamos actos", según ha asegurado el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, al cerrar el debate que ha finalizado a las 8.49 horas. Y que ha acabado con un pequeño rifirrafe entre Mompó y el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, que ha pedido intervenir por alusiones tras el cierre de la sesión por parte del presidente Mompó, pero este ha declinado darle la palabra.

La nueva relación de puestos de trabajo (RPT) sale adelante con los votos de PP, Ens Uneix y Vox, la abstención de Compromís y el voto en contra del PSPV. El diputado de Administración General Ricardo Gabaldón ha defendido la reorganización que han impulsdado para "recuperar servicios y personal desmotivado. Y recuperar el compromiso social con el municipalismo. La modificacion aporta beneficios para la institución, para el personal, para todos los municipios y el conjunto de la sociedad valenciana". La diputada de Ens Uneix, Natalia Enguix, no ha intervenido en el pleno.

👋🏽 Bon dia! Hui, a les 08:00 hores, celebrarem la sessió plenària extraordinària de la @dipvalencia 🏛️



🔴 Podreu seguir-la en directe ací 👉🏻 https://t.co/dLSvfHkoF9 pic.twitter.com/w2DiEtuHz4 — Diputació de València (@dipvalencia) 10 de febrero de 2024

Una herramienta del Gobierno

El diputado de Vox Sergio Pastor ha señalado que "la RPT es una herramienta del gobierno. No hemos visto informe desfavorables y no entendemos el ruido mediático. Pero sí pedimos el despacho abierto a los pactos con trabajadores. Sería normal que nos abstuviéramos. Pero por responsabilidad y pacto de confianza en el gobierno de Mompó votaremos a favor. Pero exigimos coherencia", ha justificado respecto a su voto a favor de la reorganización laboral de la Diputacion de València.

Desde Compromís, el diputado Pau Andrés considera que la nueva RPT se crea "con mucha cabeza y poca tropa, aunque Compromís no se opone", por lo que decisió abstenerse en la votación. El representante de Compromís sí entró al detalle de lo que considera avances o retrocesos, además de criticar la "premura, que no entendemos". La formación valencianista valora "que sea una RPT expansiva con 76 puestos nuevos y supresión de 31", aunque recordó que el gobierno provincial "deberá crear nuevas ofertas de empleo público ordinarias que caducarán a final de año".

Falta de criterios

Compromís muestra "preocupación" por la falta de criterios para adjudicar los "complementos específicos" o la posibilidad de abrirse a otras administraciones. La "supresión de once plazas en servicios sociales y educación y que en administración general no se atiendan las plazas de informática. No entendemos por qué no sale a renovación". También muestra su sospechas porque "los siete nuevos puestos de trabajo en Deportes, una competencia impropia. Y el peso específico de la parte taurina que se separa de museos taurinos". Aunuqe avaló la reclasificación de los auxiliares de obra en Carreteras "porque es una cuestion importante para los tabajadores. No nos oponemos, pensando en la mejora de los trabajadores de la Diputación de Valencia. Es un pequeño avance, como en los subalternos, pero es una RPT con mucha cabeza y poca tropa".

Críticas de Bielsa

Mucho más crítico se mostró el portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, quien ha critiado que la RPT se apruebe "sin debate y sin consensos". Bielsa también ha querido "defender el trabajo del secretario de la corporacion y de los trabajadores de la casa. No es de recibo verter críticas. El secretario no hace informes politicos. No gustan más o menos pero se tienen que aceptar". El portavoz socialista también ha critiado que el gobierno provincial "ya ha anunciado otra RPT en marzo, lo que denota impovisación absoluta de su gobierno sobre esta cuestión. Podrían haberlas hecho juntas y habríamos evitado bochorno de culpar a la secretaría de su ineficacia". Porque el cambio supone una modificación de la plantilla "por 4 millones, por lo que el capítulo 1 [de personal] asciende a 83 millones".

Y la nueva RPT supone, además, "un incremento de jefaturas que aumentan más de 30, lo que supone una mayor burocracia que invalida los discursos del PP y Ens Uneix. No tienen credibilidad. ¿Cuales son los verdaderos motivos para dos plenos extraordinarios? ¿Y por qué a espaldas de la mayor fueza sindical? Algunos puestos ya parecen tener nombres y apellidos asignados", criticó el portavoz socialista de la Diputación de València. Y criticó también "un caso muy peculiar: denominaciones confusas con descripciones de tres y cuatro lineas o secretarias de alta dirección que no se motivan, lo que revela un cierto desproposito".